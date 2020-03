Ministrom in državnim sekretarjem najvišji plačni razred 

Ministri in državni sekretarji nove vlade bodo imeli najvišje možne plače, kot po zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju lahko pripada tem funkcijam. Za državne sekretarje na ministrstvih je tako določen 61. plačni razred, za ministre pa 64., je pred današnjo sejo vlade pojasnil minister za javno upravoPlačni razred ministra sicer določi predsednik vlade v okviru določenega razpona, plačni razred državnega sekretarja pa vlada na predlog ministra za javno upravo, je razvidno iz zakonodaje.V prejšnji vladiso bili sicer vsi ministri z izjemo finančnega umeščeni v najnižji plačni razred, to je v 62., enako vsi državni sekretarji, torej v 59.Koritnik je sicer danes zatrjeval, da ne gre za povišanje plač, pač pa za določitev plačnega razreda. »Priloga tri k zakonu o sistemu plač v javnem sektorju že od Virantove reforme določa razpon plače za državne sekretarje od 59. do 61. plačnega razreda in vsakokratna vlada določi nek razred za državne sekretarje,« je pojasnil minister.V najvišji, 65. plačni razred so na primer uvrščeni predsedniki vlade, republike in državnega zbora.Vlada je danes dala tudi soglasje, da se lahko javnim uslužbencem, vezanim na osebno zaupanje funkcionarja v kabinetu predsednika vlade, generalnega sekretarja vlade, ministrov in predstojnikov vladnih služb določi plačni razred, ki je za pet plačnih razredov višji od plačnega razreda posameznega delovnega mesta oziroma naziva, in sicer z dnem sklenitve delovnega razmerja.Javnim uslužbencem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas za delovno mesto, vezano na osebno zaupanje funkcionarja, se v pogodbi o zaposlitvi določi, da jim v primeru prenehanja delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca ali zaradi prenehanja funkcije funkcionarja, na zaupanje katerega imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pripada v skladu z zakonom o javnih uslužbencih pravica do odpravnine v znesku treh osnovnih plač za delovno mesto, ki ga zasedajo.Hkrati se v pogodbi o zaposlitvi tudi določi, da javnemu uslužbencu pravica do odpravnine ne pripada, če v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z istim ali drugim državnim organom.