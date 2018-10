Ministrom navodilo, naj svetlobne znake uporabljajo »čim bolj restriktivno«  

Vladna ekipa je dobila navodila - naj določbo pravilnika, ki dovoljuje uporabo svetlobnih znakov za izvedbo nujnih in neodložljivih nalog državnega organa, uporabljajo čim bolj restriktivno - dobila po tem, ko je POP TV poročal, da je ministeruporabil modre lučke, da bi se izognil gneči. Minister naj bi sicer prejšnji teden, ko je uporabljal modre luči, obiskal kongres občin v Rimskih Toplicah in tekmovanje zimskih športnikov in osnovnošolskih otrok v Mariboru.Pred kamere minister za kohezijo in razvoj ni želel, danes po seji vlade pa je novinarjem povedal: »Ne bom ničesar pojasnjeval, po zakonu lahko počnem, kar hočem.«V skladu s pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo je uporaba svetlobnih znakov sicer dovoljena le na vozilih državnih organov, ki se uporabljajo za prevoz varovanih oseb. Ministri to tudi so. Največkrat so modre luči - tako policija - uporabljene, kadar so vozila vključena v kolono vozil s policijskim in varnostnim spremstvom varovanih oseb ali v primerih, ko je potrebno zaradi nujnih nalog varovani osebi zagotoviti varno in nemoteno vožnjo, posebej v cestnih konicah ali zastojih.Kadar vozniki vozil s prednostjo uporabljajo modre luči in pri tem ne upoštevajo prometnih pravil in prometne signalizacije, pa morajo po zagotovilih vodje Sektorja za odnose z javnostmi Policije, voziti na tak način s takšno hitrostjo, da vozilo ves čas obvladajo in ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja. Ostali udeleženci cestnega prometa morajo ob tem takoj dati prosto pot vozilu z modro lučjo in se z vozilom umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje to potrebno.