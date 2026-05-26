Ministrska lista še pod ključem, vložili naj bi jo v četrtek

Ministrske liste še ni, po zadnjih informacijah pa je ne bo ne danes ne jutri, temveč najverjetneje v četrtek ali petek. Časovnica za sestavo četrte vlade Janeza Janše sicer ostaja v napovedanem okviru, a prvotno pričakovani scenarij z zgodnejšo vložitvijo kandidatne liste se očitno ne bo uresničil.

Največ neznank ostaja prav pri največji koalicijski sili, medtem ko so pri manjših partnericah obrisi ekipe nekoliko jasnejši. Pri NSi se omenjajo Valentin Hajdinjak za obrambo, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko ter Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, medtem ko naj bi predsednik Demokratov Anže Logar prevzel gospodarstvo, delo in šport. Odprto ostaja, katera stranka, SDS ali Demokrati, bo prevzela pravosodni resor.

Tako hermetično zaprtega izbiranja ministrskih kandidatov verjetno še nismo doživeli, je ocenil Delov komentator Uroš Esih. Od zdravstva in kulture do pravosodja ter zunanjih zadev ostaja veliko odprtega, zato so možna tudi nova presenečenja. Če bo lista vložena proti koncu tedna, bi zaslišanja kandidatov lahko sledila že v začetku prihodnjega tedna.