Ministrstvo bi nadzor zaupalo DRI, s katerim pogodbe še nimajo

Milojka Kolar Celarc svojega naslednika postavlja na laž. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kakšna bo škoda?

Celje – Ministrstvo za zdravje in ministersta potem, ko so odpovedali pogodbo za nadzor pri novogradnji celjske bolnišnice družbi Navor , omenjala tako imenovano in house pogodbo z državno družbo DRI, ki da jo ima ministrstvo sklenjeno od leta 2015. Takrat je ministrstvo vodila, ki trdi, da take pogodbe ministrstvo z DRI nima. Gradbišče ostaja brez nadzornika, v bolnišnici pa opozarjajo na velike stroške, ki bodo nastali.Minister za zdravje Aleš Šabeder je v odgovoru na poslansko vprašanje, zakaj so odpovedali pogodbo, dejal, da ima ministrstvo že od leta 2015 z družbo DRI sklenjeno in house pogodbo. Ministrstvo je takrat vodila Milojka Kolar Celarc, ki pravi, da to ne drži: »Takrat je bil sklenjen krovni dogovor o sodelovanju. Za vsak konkretni posel pa bi še vedno morala biti sklenjena izvajalska pogodba. V času, ko sem bila ministrica, na podlagi tega krovnega dogovora z DRI ni bila sklenjena nobena izvajalska pogodba. Bili so namreč vedno predragi. To ni bila in house pogodba, saj po nekaterih študijah niso bili izpolnjeni zahtevani pogoji, da bi se lahko sklenila.«Podobno odgovarjajo z DRI: »Z ministrstvom za zdravje smo decembra 2015 sklenili dogovor o izvajanju svetovalnih in inženirskih storitev pri investicijah v infrastrukturo v RS na področju zdravstva. Pogodba za izvedbo storitev pri Splošni bolnišnici Celje (SBC), za katerega je DRI oddal ponudbo novembra lani, za zdaj še ni podpisana.«Kakšna ponudba je to bila, glede na to, da je SBC po naših informacijah šele včeraj na ministrstvo pošiljala spisek opisov del, ni znano. Janja Sluga je zaradi odpovedane pogodbe družbi Navor že napovedala: »Skrajno čudno je, da se menja nadzornik, ki je bil izbran na javnem razpisu. Ta primer bo verjetno moralo obravnavati računsko sodišče.«Gradbišče pri celjski bolnišnici tako nadzornika, ki je po pogodbi tudi svetovalni inženir, nima. Z ministrstva nam do zaključka redakcije niso odgovorili, kdaj bodo imenovali novega. Izvajalec, konzorcij podjetij Kolektor Koling, Medicoengineering in Pomgrad, dela naprej.Direktorica SBCin pooblaščeni predstavniksta ministra Šabedra z dopisi, ki sta jih v vednost posredovala tudi članom sveta zavoda, že dvakrat pozvala, naj prekliče odpoved pogodbe družbi Navor. Predvidevata, da se bo gradnja ustavila: »Tako bo izvajalec poleg zamude pri gradnji upravičen tudi do obračuna stroškov, ki jih bo imel v času zaustavitve gradnje, ki niso zanemarljivi. Izvajalec je v trenutku, ko ministrstvo ni več zagotavljalo inženirja, na ministrstvo naslovil obvestilo o spremembah ter najavo zahtevka za dodatna dela in podaljšanje roka.«Trenutna faza novogradnje bo stala 23,7 milijona evrov in mora biti zaključena do februarja 2022.