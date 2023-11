Ministrstvo išče novega varuha prehranske verige

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano išče novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Aktualnemu varuhu Igorju Hrovatiču se letos izteka petletni mandat, v katerem se je glede na vse pretrese v prehranskih verigah bolj poredko oglašal.

Rok za prijavo kandidatov je 24. november. Mandat varuha traja pet let, svoje delo opravlja nepoklicno, upravičen pa je do nagrade za opravljeno delo in do povračila potnih stroškov, so sporočili z ministrstva.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je od konca leta 2018 Igor Hrovatič, ki je na ta položaj prišel z mesta vodje kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Hrovatič je bil eden od štirih kandidatov. Vladi ga je kot najbolj primernega predlagala takratna kmetijska ministrica Aleksandra Pivec v soglasju z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom.

Pregled objav na spletni strani varuha pokaže tri objave v letošnjem letu.

Glede na številne pretrese v prehranskih sistemih, ki so jih v zadnjih letih prinesli pandemija covida, vojna v Ukrajini in inflacija, se je Hrovatič v obdobju svojega mandata bolj poredko oglašal. Pregled objav na spletni strani varuha pokaže tri objave v letošnjem letu. Podprl je odredbo, s katero je gospodarsko ministrstvo gospodarskim subjektom odredilo poročanje podatkov o cenah kmetijskih pridelkov in živil. Objavil je rezultate raziskave, kako sta kriza in inflacija leta 2022 vplivali na deležnike v verigi preskrbe s hrano, ter obrazec za izpolnitev vprašalnika evropske komisije glede spremljanja nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano.

V medijih se letos tako rekoč ni pojavljal. Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra ni predstavil letnega poročila svojega dela. V lanskem poročilu (za leto 2021) pa je ugotavljal, da se je število nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano zmanjšalo, medtem ko so na Agenciji za varstvo konkurence trdili, da je kršitev več. Lani se je zavzel še za vključitev informacij o poštenem poslovanju v verigi preskrbe s hrano v oglaševalskih kampanjah trgovcev.

Brezzobi tiger

Tudi on je kot njegov predhodnik Jože Podgoršek opozarjal, da varuh nima nobenih uradnih pristojnosti. Toda s svojo neaktivnostjo je le še potrdil vlogo brezzobega tigra tega organa. Trenutno sicer pri kmetijsko-gozdarski zbornici vodi službo za razvoj metod in kakovost kmetijskega svetovanja, CECRA usposabljanje, navzkrižno skladnost, ekološko in sonaravno kmetijstvo ter projektno delo.

Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je po navedbah ministrstva lahko imenovana oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Med ključnimi nalogami varuha so spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objava primerov dobrih poslovnih praks in obveščanje javnosti.

Varuh vladi letno poroča o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano ter ji predlaga sprejetje ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo. Pri delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno in pošteno. Uradne ure ima na sedežu ministrstva po vnaprej določenem urniku v obsegu najmanj štiri ure na teden. Pred Hrvatičem je funkcijo, vzpostavljeno leta 2015, dva nepolna mandata opravljal Jože Podgoršek, ki je pozneje prevzel položaj državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu, zatem pa položaj kmetijskega ministra. Tega je moral predčasno zapustiti zaradi nepravilnosti pri sprejemanju daril v povezavi s podjetjem KŽK Kmetijstvo in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov.