Ministrstvo izplačalo odškodnini

Ljubljana – Poleg pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice in postopka pred mariborskim upravnim sodiščem imajo stari starši koroških dečkov še nekaj zadev na sodiščih. Vložili sta več odškodninskih zahtevkov. Enega med njimi, proti nekdanji varuhinji človekovih pravic in njenemu namestniku, je sodišče v Slovenj Gradcu marca zavrnilo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeva pa se je aprila lani z njima poravnalo ter jima izplačalo 19.000 evrov odškodnine in 1713 evrov stroškov.»Stari starši zaradi vseh protipravnih ravnanj terjata odškodnino od države, ki odgovarja za nezakonita dejanja nosilcev ...