Ministrstvo o domnevnih spolnih zlorabah v vrtcih: Nedopustno je, da se ne ukrepa

»Vsakršne zlorabe in nasilje, še zlasti ko gre za otroke, so skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje, do katerih mora veljati ničelna toleranca,« se je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odzvalo na primer domnevne spolne zlorabe otroka v enem od slovenskih vrtcev. Inšpektorat RS za šolstvo in šport je takoj začel preverjati, kaj se je dogajalo, prav tako so na ministrstvu zaprosili policijo in Združenje proti spolnemu zlorabljanju za vse razpoložljive podatke in dosedanje ugotovitve. »V takšnih primerih je treba nemudoma odločno ukrepati,« so zapisali v sporočilu za javnost.»Odgovornost ravnateljice/ravnatelja vrtca je, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavaruje domnevno žrtev nasilja in vzgojiteljico/vzgojitelja takoj umakne z delovnega mesta. Nedopustno je, da se ne ukrepa in da se o sumu zlorabe ne obvestijo pristojne institucije,« so še sporočili z ministrstva.Dodali so še, da Inšpektorat za šolstvo in šport lahko v primeru utemeljenega suma, da je delavec napeljeval k spolni zlorabi ali spolno zlorabljal otroka, izreče suspenz temu zaposlenemu.