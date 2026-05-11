Ministrstvo odobrilo denar za odkup rudarskih stanovanj

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva, s katerimi bo lahko stanovanjski sklad odkupil stanovanja Premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod, ki pokriva savinjsko-šaleško in zasavsko premogovno regijo, bo tako za projekt namenil pet milijonov evrov, skupna vrednost projekta pa bo skoraj šest milijonov evrov.

Kot je že lani sklenila vlada, bo denar namenjen odkupu stanovanj Premogovnika Velenje, v katerih so trenutno najemniki, večinoma zaposleni ali nekdanji zaposleni v premogovniku. Najemniki so večinoma starejši od 50 let. Premogovnik Velenje, ki je v zapiranju, ima v lasti več kot 300 stanovanj, ta predstavljajo pomemben del dostopnih najemnih stanovanj v regiji. Kot pravijo na ministrstvu, se bo z njihovim odkupom ohranila bivanjska varnost najemnikov ter preprečila negotovost, ki bi nastala ob postopnem zapiranju premogovnika in opuščanju dejavnosti oddajanja stanovanj.