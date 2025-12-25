Ministrstvo po požaru v domu starejših napovedalo podporo pri sanaciji

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so po sredinem požaru v domu starejših občanov v Notranjih Goricah ponoči stopili v stik z vodstvom doma ter se seznanili s potekom dogodka in sprejetimi ukrepi. Po potrebi bodo sodelovali pri zagotavljanju podpore pri sanaciji prizadetega dela objekta. Minister Simon Maljevac bo dom danes tudi obiskal.

Kot so danes sporočili z ministrstva, so bili o požaru na oddelku za osebe z demenco, ki je izbruhnil nekaj po 21. uri, obveščeni v večernih urah. Po doslej znanih informacijah ni bilo huje poškodovanih, stanovalci iz prizadetega dela doma so bili začasno nameščeni v druge prostore.

Razmere so po navedbah pristojnih pod nadzorom, intervencija pa je omogočila postopno vračanje oskrbovancev v neogrožene dele doma, so zapisali.

Direktorica doma Sara Kelnarič je danes za STA povedala, da so se v dom vrnili vsi stanovalci. Začasno so jih namestili v nepoškodovane dele doma. Vzrok požara še ni znan, gmotna škoda pa po grobi oceni znaša okoli 40.000 evrov. Sanacijo so že začeli.

»Najpomembneje je, da so stanovalke in stanovalci na varnem ter da ni bilo poškodovanih. Z vodstvom doma smo bili v stiku takoj po dogodku ter skupaj spremljamo razmere in nadaljnje korake,« je poudaril minister Maljevac.

Dom bo danes tudi obiskal, pri čemer se bo seznanil s stanjem v domu in se pogovoril z vodstvom zavoda, so napovedali na ministrstvu.

Ob tem so izpostavili hitro in usklajeno ukrepanje zaposlenih v domu ter intervencijskih služb, ki so s pravočasnim odzivom preprečili hujše posledice. Ministrstvo bo po potrebi sodelovalo tudi pri zagotavljanju ustrezne podpore pri sanaciji.