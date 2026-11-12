Ministrstvo sprožilo postopke za odvzem državljanstva trinjastim Rusom

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je upravnim enotam podalo predloge, da za 13 izmed 93 državljanov Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo in imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva, so sporočili po seji vlade.

Vlada se je namreč danes seznanila z izvedbo sklepa, ki ga je sprejela 10. septembra in s katerim je varnostnim in obveščevalnim službam naložila, naj preverijo morebitni obstoj razlogov za odvzem slovenskega državljanstva za državljane Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo.

Zakon o državljanstvu predvideva, da se slovensko državljanstvo lahko odvzame osebi, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, če je s svojim delom škodovala mednarodnim ali drugim interesom Slovenije.

O odvzemu državljanstva na prvi stopnji odloča pristojna upravna enota, tako je ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pred mesecem dni, 9. oktobra, upravnim enotam podalo predloge, da »za 13 oseb, ki imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva«. Če bo upravna enota v postopku dejansko ugotovila obstoj razlogov, ki jih za odvzem državljanstva predvideva omenjeni zakon, bodo konkretni osebi državljanstvo odvzeli.

Septembra je vlada pojasnjevala, da se je za preverjanje razlogov za odvzem državljanstva ruskim državljanom s slovenskim potnim listom odločila »zaradi dolgotrajne agresije Ruske federacije na Ukrajino ter sprejetih omejevalnih ukrepov in sankcij«.

Med Rusi z državljanstvom tudi Viktorija Krivolucka

A javnosti ni ušlo, da je med omenjenimi 93 Rusi, ki imajo slovensko državljanstvo, tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar Viktorija Krivolucka. Ta je slovensko državljanstvo dobila na podlagi izredne naturalizacije kot športnica, tekmovalka v bowlingu.

Po julijski prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri sta bili udeleženi s predsednico Pirc Musar, so se v javnosti pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih, povezanih z njunim prijateljevanjem, saj je bila Krivolucka v preteklosti tudi v vezi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. Krivolucka je očitke zavrnila. Tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je pojasnila, da pri varnostnem preverjanju Krivolucke v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila.

Javnosti ni ušlo, da je med omenjenimi 93 Rusi, ki imajo slovensko državljanstvo, tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar Viktorija Krivolucka. FOTO: Instagram

Prav tako z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na dosedanje ugotovitve, po letu 2016 agencija ni bila seznanjena, niti takšne okoliščine niso bile izpostavljene v okviru varnostnih ozaveščanj, ki jih agencija izvaja za druge državne organe, so dodali sredi avgusta.

Iz današnjega sporočila vlade izhaja, da so predlogi za odvzem državljanstva podani za osebe, ki imajo prebivališče prijavljeno v tujini. Krivolucka sicer živi v Sloveniji.

Je pa vlada prav tako na današnji seji odločila o vlogi za dostop do informacij javnega značaja in z odločbo delno ugodila zahtevi prosilca za pridobitev zapisnika o ogledu kraja omenjene prometne nesreče, zaključnega poročila, uradnega zaznamka ali obvestila o ugotovljenih dejstvih policije v zvezi z navedenim dogodkom.