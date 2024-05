Ministrstvo ustavilo prenovo, na vrsti je rušenje že narejenega

V nadaljevanju preberite:

Na policiji so potrdili, da je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) prejel prijavo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, ker UKC Ljubljana ne bo protipotresno zaščiten. Morda je to razlog, da si je v. d. direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (Unkiz) Tomaž Pliberšek sredi aprila glede potresne odpornosti premislil.

Čeprav je Slovenija visoko potresno ogrožena in je Inženirska zbornica Slovenije že septembra lani izdala mnenje, da je »ureditev potresne odpornosti nujna, čas za to pa idealen«, se ministrstvo za zdravje in njegov Unkiz nista odločila za vgradnjo protipotresne zaščite.