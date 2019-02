Ministrstvo za delo poziva domove k odgovornem oblikovanju cen

Podatkov o cenah oskrbnin, ki bodo veljale od marca, na ministrstvu še nimajo.

Povišala se bo povprečna cena zdravstvene nege, po novem bo 16,91 evra na dan.



Ministrstvo: Ceniki dodatnih storitev so v domeni domov

Peticija v Domu Petra Uzarja v Tržiču

Stanovalci Doma Petra Uzarja s prvopodpisanim Dragom Isteničem v recepciji doma podpisujejo peticijo, ki je objavljena tudi na facebooku. Ministrstvo za delo pozivajo, naj se kot ustanovitelj domov za starejše obnaša bolj odgovorno in takoj prevzame konkretne ukrepe na področju oskrbe in nege. Pozivajo tudi h kritju višjih stroškov dela, ki jih morajo kriti stanovalci, aktivnostim na področju dolgotrajne oskrbe, ki bi morale biti skupne z ministrstvom za zdravje ter k skrbi za ohranitev javne mreže v socialni oskrbi in negi starejših. »Na stara leta si zaslužimo dostojanstvo!« so zapisali.



Kaj prinaša letošnji splošni dogovor



SSZS: Dvig plač iz leta 2017 ostaja nepokrit

Ministrstvo za delo: »Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev mora izvajalec črtati dodatno storitev s cenika in uporabniku povrniti neupravičeno zaračunane storitve, če ministrstvo ugotovi, da kot dodatno storitev zaračunava storitve, ki so po vsebini del standardnih storitev.«





V ZZZS so prepričani, da so svoje obveznosti poravnali

Ljubljana – Po izredni januarski podražitvi se bodo oskrbnine v domovih za starejše ob rednem marčevskem usklajevanju po nekaterih podatkih podražile predvidoma za 1,8 odstotka. Na ministrstvu za delo podatkov o cenah, ki bodo veljale od prvega marca, še nimajo; trenutno namreč potekajo seje svetov zavodov, na katerih bodo potrjene predlagane spremembe, obvestila pa bodo ministrstvu posredovali v začetku marca.Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pravijo, da tudi še nimajo podatkov o vnovičnih marčevskih podražitvah dodatnih storitev, ki so že v začetku leta med stanovalci in svojci dvignile veliko prahu. Povedali so še, da so pozvali vse izvajalce, da odgovorno pristopijo k določitvi cene. Pri tem naj upoštevajo izkazane prihodke in odhodke v poslovnem poročilu za lani, načrtovane odhodke v finančnem načrtu za letos in tudi plačilno sposobnost uporabnikov. Izvajalce, ki so v začetku letošnjega leta že uskladili cene storitev, je tudi pozvalo, da k »dodatni spremembi cen pristopijo le, če veljavne cene ne omogočajo kritja načrtovanih stroškov storitve oziroma ustrezno uskladijo tiste elemente cene, ki v začetku leta niso bili predmet usklajevanja«.Cene dodatnih storitev v domovih za starejše niso regulirane, zato jih domovi zaračunavajo zelo različno. Na vprašanje, ali bodo domovom dali jasnejša in bolj enotna navodila v zvezi s tem, ali pa bo to še vedno ostalo prepuščeno vsakemu domu posebej, so na MDDSZ odgovorili, da so ceniki dodatnih storitev v domeni posameznih domov: »Dodaten obseg oskrbe določi organ upravljanja izvajalca, ministrstvo pa k cenam dodatnih storitev ne izdaja soglasja. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev mora izvajalec črtati dodatno storitev s cenika in uporabniku povrniti neupravičeno zaračunane storitve, če ministrstvo ugotovi, da kot dodatno storitev zaračunava storitve, ki so po vsebini del standardnih storitev.«Pred šestimi dnevi je vlada sprejela sklep o spornih vprašanjih in s tem tudi Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019, v katerem je letos za izvajanje zdravstvene nege v domovih za starejše načrtovanih 104,451 milijona evrov. To pomeni za 7,6 milijona evrov oziroma 7,8 odstotka več kot lani, je povedal vodja sektorja za informiranje in odnose z javnostmi pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Damjan Kos. Na tej podlagi mora vseh osem partnerjev v zdravstvu v naslednjih dneh pripraviti čistopis tega dogovora, ki bo podrobneje opredelil tudi oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov ter podrobnejši plan storitev zdravstvene nege po posameznih izvajalcih, upoštevajoč število varovancev in zahtevnost nege. Pojasnil je še, da se bo povečala povprečna cena zdravstvene nege, ki bo 16,91 evra na dan; lani je znašala 15,25, pri čemer je bila najnižja cena 12,79 evra, najvišja pa 17,14 evra.V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) so vnovič opozorili, da bo splošni dogovor sicer pokril dvige plač zdravstvenega kadra, ki so bili dogovorjeni s sindikati v lanskem letu, še naprej ostajajo nepokrit dvig plač, ki ga je vlada Mira Cerarja izpogajala s sindikati v letu 2017; ta dvig je stroške dela na področju zdravstvene nege povečal za približno 8 odstotkov oziroma za 8 do 10 milijonov evrov, pojasnjuje sekretar SSZS Jaka Bizjak. Pravi, da največje breme vseh dogovorjenih dvigov plač nosijo stanovalci in njihovi svojci, saj iz lastnega žepa pokrijejo tudi največji delež, približno 70 odstotkov stroškov bivanja v domu. Le približno 30 odstotkov stroškov pokrije zdravstvena zavarovalnica, kar je po njihovem mnenju popolnoma nesprejemljivo, če želimo biti socialna država.Na ZZZS pa nasprotno menijo, da je zavarovalnica vse svoje pogodbene obveznosti do domov za starejše za leto 2017 v celoti poravnala, kar pomeni, da je plačala opravljene storitve zdravstvene nege po dogovorjeni ceni, zato o »zaostanku« ne morejo govoriti. Ob tem so opozorili na ugotovitve ministrstva za zdravje, ki je v sklopu prenove sistema financiranja socialnih zavodov v okviru mandata prejšnje vlade pregledalo poslovanje nekaterih domov za starejše in ugotovilo, da domovi v neupravičeno velikem obsegu stroške socialne oskrbe prevalijo na stroške zdravstvene nege. To pomeni, da so medicinske sestre preobremenjene s storitvami socialne oskrbe (pomoč pri umivanju, oblačenju, hranjenju ...) oziroma da so stroški zdravstvenega dela neupravičeno visoki, stroški socialne oskrbe pa neupravičeno majhni.Jaka Bizjak pri tem ocenjuje, da bi bil potreben še vsaj od 8- do 10-odstoten dvig cen, da bi bila zdravstvena nega v domovih pokrita. Meni, da je že skrajni čas za razpravo tudi o tem, koliko stanovalcev je v domu iz razlogov, zaradi katerih bi morala bivanje v celoti kriti zdravstvena blagajna, na primer zaradi rehabilitacije po zlomih velikih kosti, po kapeh in tudi za paliativo.