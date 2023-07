Ministrstvo spomnilo Fides, da so plače v zdravstvu letos zvišali že dvakrat

Po tem, ko so včeraj iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides sporočili, da so v »brezplodnih« pogajanjih z vlado zdravniki, pa tudi pacienti in drugi zaposleni, izgubili dodatno leto za reševanje javnega zdravstva, in da zato ne nameravajo več sodelovati v pogajanjih, so z ministrstva za javno upravo danes zavrnili očitke glavnega odbora Fides.

V sporočilu za javnost so zapisali, da ni res, da so pogajanja o oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo zgolj kulisa. Spomnili so, da so se plače zaposlenih v zdravstvu zvišale pred kratkim oziroma letos že dvakrat – najprej januarja in nato še aprila, zdravnikom za od dva do pet plačnih razredov oziroma za od osem do 20 odstotkov, ob čemer se njihove delovne obveznosti niso povečale.

»Pregled podatkov za obdobje od oktobra 2021, ko so vlada in sindikati sklenili sporazum o (med drugim) uskladitvi osnovnih plač za 4,5 odstotka, pa do aprila letos kaže, da so se plače zdravnikov in zobozdravnikov v povprečju zvišale za 4,46 plačnega razreda oziroma za 17,84 odstotka, kar na letni ravni pomeni 80,8 milijona evrov.«

Drugi v javnem sektorju so bili deležni le 4-odstotnega zvišanja

Opozorili so, da so bil zaposleni v preostalih dejavnostih javnega sektorja letos aprila deležni zgolj 4-odstotnega zvišanja osnovnih plač oziroma zvišanja za en plačni razred, kar že sodi v okvir odprave plačnih nesorazmerij. Zato menijo, da ta dejstva kažejo, da je zdravstvo prioriteta.

Ministrstvo upa in verjame, da bo sindikat še naprej sodeloval v dialogu o oblikovanju zdravstveno-socialnega plačnega stebra. »Ob tem želimo poudariti, da vladna stran kljub večkratnim pozivom ni prejela približevalnega predloga Fidesa, pač pa sindikat vztraja pri svojem izhodiščnem predlogu, ki predvideva zvišanje izhodiščnih plač zdravnikov in zobozdravnikov za od 21,6 do 122 odstotkov glede na trenutno veljavne uvrstitve. Hkrati predlagajo ohranitev višine dodatkov na zdajšnji ravni, poleg tega predlog Fidesa ne vsebuje vrednotenja posebnih pogojev dela (PPD), kar bi predlagana plačna zvišanja in s tem finančni učinek še zvišalo. Ocenjena vrednost predloga sindikata Fides je približno 400 milijonov evrov.«