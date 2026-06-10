Z ministrstva sneli mavrično zastavo, Asta Vrečko: Pomenljiva gesta

Pred stavbo ministrstva za kulturo, ki ga s prihodom nove vlade vodi ministrica Ignacija Fridl Jarc, ni več mavrične zastave. Zadnja štiri leta je ta pred ministrstvom visela junija, v mesecu ponosa. Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, so jo umaknili, ker menijo, da naj državne ustanove ostajajo politično in ideološko nevtralne.

»Mavrično zastavo smo sneli, ker menimo, da mora ministrstvo za kulturo predstavljati vse državljane in vse kulturne ustvarjalce, ne glede na njihova osebna prepričanja, identitete ali svetovne nazore,« so na ministrstvu zapisali v odzivu za STA. Po njihovem mnenju naj se državne ustanove tudi izražajo predvsem skozi svoje delo, programe in zakonske naloge.

Ministrstvo za kulturo FOTO: Leon Vidic

Kot poudarjajo, »pravice pripadnikov LGBTQ+ skupnosti spoštujemo in jih nihče ne postavlja pod vprašaj. Menimo pa, da podpora posameznim družbenim ali političnim gibanjem ni naloga državnih simbolov in državnih ustanov«.

Pred ministrstvom ostajata izobešeni zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, ki predstavljata vse državljane brez razlik, so dodali. »Naš cilj ni deliti, temveč povezovati. Zato želimo, da je ministrstvo prostor kulture, dialoga in spoštovanja za vse, ne glede na njihove osebne okoliščine ali prepričanja.«

Asta Vrečko: Spoštovanje vseh ne bo vodilo te vlade

Asta Vrečko je bivša ministrica za kulturo. FOTO: Jože Suhadolnik

Na umik mavrične zastave je danes v državnem zboru opozorila prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je povedala, je junij mesec ponosa, s tem pa se tudi kaže, da je Slovenija prijazna do vseh državljanov, da ne diskriminira. Snetje mavrične zastave izpred stavbe ministrstva za kulturo razume tudi kot simbolno gesto, da spoštovanje vseh po njenem mnenju ne bo v prvi vrsti vodilo te vlade.