Ministrstvo zahteva pozitivno stanje na računu

Vztrajajo pri robotih

V bolnišnični kuhinji dnevno pripravijo okli 800 obrokov.Na oddelje jih razvozijo s težkimi vozički. FOTO: Tadej Regent

Novogradnje še ne bo

Slovenj Gradec – Na zahtevo ministrstva za zdravje je slovenjgraška bolnišnica morala pripraviti nov finančni načrt za letos, v katerem ne bo primanjkljaja v višini 293.000 evrov, kot so najprej načrtovali.»Popravljeni finančni načrt predvideva 48,6 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Uravnoteženo poslovanje bo bolnišnica dosegla s povečanimi prihodki na račun več operacij krčnih žil Evla, več operacijami raka prostate in povečano dejavnostjo ginekološkega dispanzerja,« je povedal, direktor slovenjgraške splošne bolnišnice, ki pričakuje več prihodkov tudi pri delovanju urgentnega centra. »Priznali in plačali nam bodo ves program triaže, kar pomeni, da jo bo mogoče izvajati ves čas, vse dni v tednu. Do zdaj so nam plačali le tri četrtine programa,« je dodal Lavre.Kljub sanacijskim ukrepom nameravajo ohraniti vse načrtovane investicije, med njimi tudi nakup robotov, ki bodo iz bolnišnične kuhinje na oddelke prevažali hrano. Naložbo, vredno 1,6 milijona evrov, bodo izvedli, če jim bo uspelo na evropskem razpisu za nepovratna sredstva v programu Horizont 2020. Če bi jo morali financirati sami, o čemer tudi razmišljajo, bi se jim povrnila v dobrih sedmih letih.Kupiti želijo deset robotov in dvajset kontejnerjev za hrano. Roboti bodo razbremenili deset zaposlenih pri transportu hrane, ki morajo zdaj potiskati od 120 do 160 kilogramov težke vozičke od kuhinje do oddelkov. V bolnišnici vsak dan pripravijo okoli 800 obrokov. Kadar roboti ne bodo razvažali hrane, jih bodo uporabili za razvoz sanitetnega materiala, zdravil in perila.Robote izdeluje južnokorejsko podjetje Yujin Robot . V Evropi jih ne uporablja še nihče, v Južni Koreji in na Novi Zelandiji pa so jih uvedli lani. Na njihovo uvedbo se letos pripravljajo tudi v dveh bolnišnicah v Dubaju in v desetih na Kitajskem.Vodstvo bolnišnice bolj kot poslovanje zavoda skrbi informacija, da nacionalni razvojni program ne predvideva več naložbe v novo stavbo, ki jo bolnišnica načrtuje na lokaciji dotrajanega kirurškega bloka. V njem bi dobili prostor oddelki za kirurgijo, travmatologijo, ortopedijo in interno medicino. Naložbo, ocenjeno na okoli 35 milijonov evrov, za katero imajo v bolnici že pripravljeno dokumentacijo, bo ministrstvo zaradi pomanjkanja sredstev začasno ustavilo.Koroški župani, na čelu z županom mestne občine Slovenj Gradec in predsedujočim sveta koroške regije Tilnom Kluglerjem, se bodo nameram države uprli. Potresno nevaren petnadstropni kirurški blok z dotrajanimi inštalacijami je star več kot pol stoletja in ga ni mogoče obnoviti, njegovo vzdrževanje pa je zelo drago.»Razmere v njem so alarmante. Državo bomo poskušali prepričati, da je naložba nujna,« je povedal Tilen Klugler. Za ta namen so ustanovili delovno skupino, ki jo sestavljajo župani, člani sveta zavoda in vodstvo bolnišnice.