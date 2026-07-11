Ministrstvo zavrača navedbe, da bi Kajzer podprl kandidaturo Fajonove

Slovensko zunanje ministrstvo se je danes zjutraj odzvalo na poročanja v zvezi s kandidaturo nekdanje Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za afriško regijo Sahel. Kakor so zapisali, so se »v javnosti pojavile neresnične navedbe, da naj bi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer kakor koli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Te navedbe ne držijo.«

Ministrstvo še navaja: »Minister Tone Kajzer Tanje Fajon ni predlagal za navedeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo. Zato so navedbe, da naj bi za njeno kandidaturo stal ali jo celo kakor koli podpiral, neresnične in zavajajoče. Ob tem velja poudariti, da je bila kandidatura vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle. Sedanje vodstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve s tem postopkom ni bilo povezano.«

Sedanje vodstvo ministrstva s postopkom ni bilo povezano, so sporočili z MZZ. Na arhivski fotografiji Tanja Fajon in Tone Kajzer med junijsko primopredajo poslov na ministrstvu za zunanje zadeve. FOTO: Jože Suhadolnik

»Postopek imenovanja posebnih predstavnikov Evropske unije poteka v okviru institucij Evropske unije. Zato ostro zavračamo poskuse pripisovanja odgovornosti ali celo podpore sedanjemu ministru za postopek, pri katerem ni sodeloval. Pričakujemo, da bodo javne razprave temeljile na preverljivih dejstvih in ne na špekulacijah ali netočnih interpretacijah,« so sporočili z zunanjega ministrstva.