Ministrstvu za izobraževanje za leto 2027 skoraj 124 milijonov evrov manj

Odbor DZ za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 ministrstvu za izobraževanje skupaj z inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga.

»V tem znesku v višini skoraj 124 milijonov evrov pa niso zajeti izdatki, potrebni za izvedbo plačne reforme,« je na današnji seji odbora DZ poudaril državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Rok Strašek. Če bi upoštevali še izdatke zaradi reforme, bi se ta vrzel v letu 2027 po njegovih besedah povečala na 428 milijonov evrov.

Kje bo ministrstvo našlo manjkajoča sredstva?

V razpravi so bili v delu opozicije kritični do predloga, ki znižuje sredstva za šolstvo. Poslanca Svobode Roberta Janeva je zanimalo, kje bo ministrstvo našlo manjkajoča sredstva. Po njegovem mnenju je prva možnost »odpuščanje, čeprav so zagotovila drugačna«, kot drugo možnost pa vidi sprejetje zakona, ki bi bil podoben zakonu o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012. Poleg tega posledice zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije v primeru, da bo ta zakon prestal referendumsko odločanje, sploh niso upoštevane, je dodal.

V nadaljevanju ga je zanimalo, kam želi ministrstvo glede na predlagana znižanja sredstev zapeljati šolski sistem. Še zlasti se mu je zdelo to vprašanje pomembno glede na napovedano spreminjanje osnovne šole v osemletko. A državni sekretar je izrazil prepričanje, da je bil predlog ministra Boruta Rončevića glede na zaskrbljujoče podatke, ki jih je razkril Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (Pisa), »logičen«. Ker je raziskava Pisa pokazala upad pri uspešnosti sodelujočih, se mu zdi, da je treba nujno nekaj narediti. Minister je zato predlagal reformo, imenovana pa je tudi že skupina strokovnjakov, za katero Strašek verjame, da bo kos nalogi.

»Predlog sprememb proračuna se vede kot motorna žaga«

Podobne pripombe na predlog je imel poslanec Levice Vladimir Šega. Predlog po njegovem prepričanju »tolče« prav po tistih, od katerih država v prihodnosti pričakuje največ. »Predlog sprememb proračuna se vede kot motorna žaga,« je bil nezadovoljen.

Minister se pri pripravi proračuna ni ustrezno izpogajal, pa je ocenil poslanec Svobode Vinko Logaj. Predlog namreč po njegovi ugotovitvi ne odraža niti varnosti niti stabilnosti na obravnavanem področju. »V tem predlogu sprememb proračuna sta na udaru izobraževanje in sociala,« je povzel.

Na seji so medtem nekoliko manj pozornosti kot predlogu sprememb proračuna za leto 2027 namenili predlogu proračuna za leto 2028. V skladu z njim ima ministrstvo za izobraževanje skupaj z republiškim inšpektoratom za šolstvo na voljo 3,35 milijarde evrov. To je za 22,8 milijona evrov več od zneska, predvidenega za leto 2027.