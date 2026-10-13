Ministru Rončeviću očitajo 26.000 evrov za let do Japonske

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26.000 evrov, je poročala TV Slovenija. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo.

Rončević se je 3. in 4. oktobra udeležil 23. Foruma znanosti in tehnologije v Kjotu na Japonskem ter Foruma znanstvene politike EU-Japonska. TV Slovenija je danes poročala, da so za letalske karte Rončevića in dveh uslužbencev plačali skoraj 26.000 evrov.

»Minister preudarno izbira službene poti v tujino,« so se za televizijo odzvali na ministrstvu za izobraževanje. Dodali so, da je minister »na obeh dogodkih aktivno sodeloval, na Japonskem pa se ni zadrževal dlje, kot je bilo potrebno«. Na vprašanje, kakšni so skupni stroški potovanja, na ministrstvu niso odgovorili.

Prav tako niso utemeljili plačila 26.000 evrov in ali ni bilo mogoče potovati v cenejšem razredu. Poslanca SD Luka Goršek in Damijan Bezjak Zrim sta že v petek v poslanskem vprašanju ministru opozorila, da namen obiska ni sporen, se pa ob poti odpira vprašanje, ali je bila potrebna, sorazmerna in gospodarna.

Treba je presojati tako število udeležencev kot način potovanja, višino stroškov in predvsem pričakovane konkretne rezultate, sta izpostavila. STA pojasnila ministrstva še čaka.