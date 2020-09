Ministru Vrtovcu nastavili odštevalnik

Pred tremi leti je iniciativa dosegla podpis dogovora z državo o gradnji tretje osi. Pod njim se je podpisal takratni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. FOTO: Tadej Regent/Delo

Zapisali se bodo v zgodovino

Hoč'mo cesto je njihov slogan, ki ga ponavljalo vedno in povsod. FOTO: Tadej Regent/Delo

Ravne na Koroškem – Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os bo delovala le še do začetka gradnje hitre ceste na Koroškem. To bo približno še eno leto, ko naj bi Dars cesto fizično začel graditi tudi na lokaciji Jenina v občini Slovenj Gradec in ne le v Gaberkah pri Šoštanju, kjer naj bi po napovedih sredi prihodnjega meseca zasadili prvo lopato.V iniciativi, ki jo vodi, so veseli obljube ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ki je simbolični začetek gradnje tretje osi napovedal za 15. oktober v Gaberkah, a kot pravijo, bodo to verjeli, ko bodo prvo lopato zares videli. Na portalu Hitronakoroško.si in na monitorjih informacijskega centra na Ravnah so zato objavili odštevalnik časa do začetke gradnje. »Če se gradnja 15. oktobra ne bo začela, kot je napovedal minister, se bo odštevalnik časa spremenil v 'prištevalnik', ki bo spremljal časovno zamudo države pri začetku gradnje tretje razvojne osi,« pravi Verhovnik.Mladinska iniciativa za tretjo os je od ustanovitve leta 2004 organizirala celo vrsto akcij v podporo gradnji prometnice, ki bi Koroško povezala z avtocestnim križem v Šentrupertu. Ena od tradicionalnih je kolesarjenje po 65 kilometrov dolgi trasi tretje razvojne osi. Danes se bodo po njej podali že šestič s startom ob 9. uri v Šentrupertu in ciljem ob 13. uri na Ravnah. Tokratno kolesarjenje bo potekalo pod sloganom Rjava lopata – obljubljamo že od leta 2004!.Koordinator iniciative, ki je hkrati predsednik ravenskega mladinskega sveta, je kot ključni razlog za ugašanje projekta mladinske iniciative za tretjo os navedel razbremenitev mlajše generacije v mladinskem svetu s tako obsežnim projektom in velikimi pričakovanji javnosti. Hkrati pa poudaril, da je civilna družba mladih s tem projektom pokazala veliko resnosti in pripadnosti domačemu kraju in z vztrajnostjo še tako nemogoč projekt pomagala pripeljati do uresničitve.Mladinska iniciativa se bo nedvomno zapisala v zgodovino. V letu, ko se poslavlja, ji je upravni odbor mladinskega sveta naložil, naj pripravi arhivski zapis o vseh aktivnostih, povezanih s cesto, in ga javno objavi. Aljaž Verhovnik pravi, da bo kaj pisati, saj vse njihove aktivnosti javnosti nikoli niso bile predstavljene. Spomnimo le na nekaj najbolj odmevnih: v času, ko so odločevalce v Ljubljani še prepričevali, da je gradnja hitre ceste nujna, so potrkali na vsa mogoča vrata politikov, izdelali študijo o nujni gradnji ceste, izsilili podpis protokola s časovnico gradnje med državo ter koroško in savinjsko-šaleško regijo, rožljali s protesti, ko je država še omahovala s poroštvom za infrastrukturni projekt, ter vedno in povsod ponavljali slogan Hoč'mo cesto.Skupina mladih je v dobrih šestih letih delovanja presegla pričakovanja. S prostovoljnim delom, srčnostjo in pripadnostjo regiji, ki je zaradi slabih cestnih povezav žal že izgubila nekaj generacij Korošcev, jim je 'projekt obljub', kot mu pravi Verhovnik, uspelo premakniti iz idejne v izvedbeno fazo. A kot bi rekli mladinci: »Počakajmo, da se to tudi zares zgodi.«