Minuta brez pomoči zmanjša možnost preživetja za desetino

»Vsako minuto, ko človeka ne oživljamo, njegove možnosti za preživetje padejo od deset do petnajst odstotkov,« je ob svetovnem dnevu oživljanja poudaril Denis Kordež, državni sekretar na ministrstvu za zdravje, in navedel, da je zato ključno čim prejšnje ukrepanje. »Naučimo se oživljanja, pristopimo, prepoznajmo nujno stanje, pokličimo 112 in pomagajmo. Vsake roke lahko rešijo življenje,« je navedel.

Veriga preživetja ima po besedah reševalcev, ki so izvajali praktične prikaze tako v Ljubljani kot Mariboru, več členov, pri prvih treh pa sodelujejo laiki – to je prepoznava srčnega zastoja in klic na nujno medicinsko pomoč, kvalitetni stiski prsnega koša in avtomatska zunanja defibrilacija –, šele nato je na vrsti nujna medicinska pomoč in nadaljnja oskrba po srčnem zastoju.

Izjemni pomen na ministrstvu za zdravje pripisujejo tudi prvim posredovalcem, torej laikom, ki so se naučili oživljanja in svoje posredovali svoje kontakte v sistem, da se jih lahko aktivira, ko pride do srčnega zastoja v njihovi bližini. »Pomembno je, da ta sistem izboljšamo, ker danes ni urejen, čeprav po določenih regijah izjemno dobro deluje, na primer na Koroškem, na Kočevskem, v Litiji, Cerknici in tako naprej, vendar ponekod sploh še ni vzpostavljen, saj je prepuščen entuziastom lokalnih enot nujne medicinske pomoči,« je navedel Kordež in navedel, da je bilo v prvi polovici leta več kot 500 aktivacij prvih posredovalcev.

Poleg dodatnih izobraževanj prvih posredovalcev pa je napovedal še, da je njihova želja čimprejšnje izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja, zato bodo to kot strateški cilj zapisali tudi v nacionalno strategijo zdravstvene pismenosti.