Mirko Krašovec pravnomočno oproščen

je pravnomočno oproščen vseh očitkov v zadevi Betnava, je za STA povedal odvetnik, ki takšno odločitev pričakoval. Sodbo višjega sodišča je prejel danes.Nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije je tožilstvo obtožilo, da je nekdanjo direktorico družbe Betnavain nekdanjega šefa za investicije v Betnavinagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa da so pridobili evropska sredstva v višini 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava.Zaradi teh obtožb je bil Krašovec v prvotnem sojenju decembra 2013 spoznan za krivega napeljevanja h goljufiji in obsojen na dve leti zapora. Višje sodišče je nato zaradi absolutnih kršitev kazenskega postopka obsodilno sodbo razveljavilo. V ponovljenem sojenju je bil nato decembra 2015 spet spoznan za krivega, a je po potrditvi sodbe na višjem sodišču vrhovno sodišče novembra 2017 to razveljavilo in jo vrnilo okrožnemu sodišču v še eno odločanje.Oktobra lani ga je celjsko okrožno sodišče nato oprostilo vseh obtožb. Presodilo je namreč, da Krašovcu ni mogoče dokazati, da je odločilno napeljal Mariničevo, da je na gospodarsko ministrstvo poslala zahtevek z navideznimi gradbenimi situacijami, ki so vključevale neopravljena dela na gradbišču in Vegradov skladiščen material. Prav tako po oceni sodišča ni mogoče dokazati, da je odločilno napeljal Ekarta, da je podpisal nadzorne situacije z gradbišča. Na to odločitev se je specializirano državno tožilstvo pritožilo, Višje sodišče v Celju pa je, kot omejeno, pritožbo zavrnilo, Krašovec pa je s tem pravnomočno oproščen vseh očitkov v zadevi Betnava.