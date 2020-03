FOTO:Miro Cerar: Izstopam iz stranke, ki sem ji posvetil šest let življenja in zanjo zastavil ime

Šest let SMC

izstopa iz stranke SMC, ki jo je pred šestimi leti ustanovil. Tedaj se je kot Stranka Mira Cerarja imenovala po njem, leto zatem se je na prvem kongresu preimenovala v Stranko modernega centra.»Danes izstopam iz stranke, ki sem ji posvetil šest let svojega življenja in zanjo zastavil svoje ime,« je povedal ob izstopu.»SMC že davno ni več Stranka Mira Cerarja, a žal tudi ni več Stranka modernega centra. Razen če z modernostjo razumemo sledenje zadnji modi in obračanje po vetru, s centrom pa nesposobnost oblikovanja odločnih in odličnih političnih stališč. SMC sem s somišljeniki ustanovil zato, da delamo dobro za Slovenijo ter varujemo socialno-liberalne vrednote in vladavino prava,« je dodal.»Žal SMC ni več moja stranka. Prvič, ker ni več verodostojna v uresničevanju svojih ustanovnih vrednot. Drugič, ker njeno vodstvo ne vidi več dlje od samih sebe, ne vidi niti do članov in članic, kaj šele do volivcev in volivk. In tretjič, ker so njeni poslanci pozabili ne le, kdo jih je povabil k skupnemu projektu, ampak predvsem, kdo jih je izvolil.Pozivam poslanke in poslance, da začnejo misliti s svojo glavo. Če se to ne zgodi, pozivam člane in članice, ki želijo ostati zvesti ustanovnim vrednotam SMC – demokraciji, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic in svobodomiselni liberalni drži –, da teh vrednot ne izdajo in izstopijo iz stranke, ki si ne zasluži imena Stranke modernega centra. Sam ne želim biti član, kaj šele častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti.«SMC je na državnozborskih volitvah leta 2014, na katerih je sodelovala, s 34,49 odstotka glasov prejela kar 36 poslanskih mandatov, Cerar je postal premier 12. slovenske vlade. Na zadnjih volitvah predlanskim je SMC osvojila le deset poslanskih mest.Vodenje stranke je septembra lani kot edini kandidat prevzel gospodarski minister. Cerar je ostal njen častni predsednik.9. februarja je iz SMC in z mesta podpredsednice te stranke odstopila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Že tedaj je bilo rečeno, da če se bo SMC podala v vlado s SDS oziroma z, v njej ne namerava sodelovati niti Cerar. V medijih so se sicer pojavile napovedi, da bi utegnil dobiti ponudbo za mesto predsednika državnega zbora.