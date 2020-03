Miro Cerar se odpoveduje poslanskemu mandatu

V svojem čivku je Miro Cerar, zunanji minister v odhodu, zapisal še, da poslankam in poslancem želi uspešno in preudarno delo v korist državljanov. Tako v državnem zboru, kot kaže, ostaja, njegov nadomestni poslanec, ki je nasprotoval vstopu SMC v vladoin ga tudi ni podprl kot mandatarja. Doslej glede svojega morebitnega izstopa iz SMC še ni podal jasnega odgovora, po naših informacijah čaka tudi na odziv stranke.Möderndorfer je sicer trn v peti SDS, saj vodi preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev.Miro Cerar je v začetku marca že izstopil iz stranke SMC, ki jo je pred šestimi leti ustanovil. Tedaj se je kot Stranka Mira Cerarja imenovala po njem, leto zatem se je na prvem kongresu preimenovala v Stranko modernega centra. »Danes izstopam iz stranke, ki sem ji posvetil šest let svojega življenja in zanjo zastavil svoje ime,« je povedal ob izstopu.