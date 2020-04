Miroslav Petrovec o študiji inštuta za mikrobiologijo in infektologijo

Vladni govorecje poudaril, da gre Sloveniji v boju s pandemijo zelo dobro. V veljavo je danes stopil vladni odlok, ki sprošča nekatere omejitve. Množičnih javnih dogodkov kljub temu še kar nekaj časa ne bo, je dejal.Član svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjez inštituta za mikrobiologijo in infektologijo je predstavil študijo, ki jo inštitut izvaja. Posebnost raziskave naj bi bila v tem, da so se pri njej zbrali kompetentni ljudje, je povedal. Vsi podatki vseh, ki bodo v preiskavi sodelovali bodo zaupni, bodo pa vsi, ki bodo v preiskavi sodelovali izvedeli ali so okuženi oziroma ali so okužbo že preboleli.Prve ekipe izvajalcev študije bodo na teren odšle že danes oziroma v teh dneh. V raziskavi lahko sodelujejo le tisti, ki so prejeli vabilo za sodelovanje. Sodelovanje je prostovoljno, od njega je mogoče kadarkoli odstopiti, poudarja. Če bo šlo vse po sreči, bo študija končana že konec tedna. Rezultati bodo javni že naslednji teden. To bodo prvi jasni in potrjeni podatki, je povedal Petrovec.Raziskavo bo vsak dan na terenu izvajalo deset ekip, sestavljene iz dveh strokovnih članov. Na domovih bodo obiskovale preiskovance in jim jemale bris. Preiskovanci bodo dobili svoj rezultat v roku tedna oziroma desetih dni. Okuženi bodo kontaktirani še isti dan. Petrovec poudarja, da še ni nobenih dokazov, da so tisti, ki so virus že preboleli, nanj imuni.Testiranih bo 3000 oseb na 300 krajih po Sloveniji, zakaj oprav to število ni znano, Petrovec pa meni da je bistveno, da gre za reprezentativni vzorec. Če bo preveč ljudi sodelovanje odklonilo in vzorec ne bo reprezentativen plana B ni, je dejal. Prostovoljnega testiranja, po njegovih besedah, zaradi pomanjkanja testov ni mogoče zagotoviti, bodo pa testi širše dostopni maja, je napovedal. Zanesljivost testov, ki bodo uporabljeni v raziskavi ni znana, vendar Petrovec zagotavlja, da je zelo natančen, noče pa izdati tipa testa. Podobno raziskavo, v sicer mnogo večjem obsegu, načrtuje tudi Nemčija.Jelko Kacin je dejal, da je zunanje ministrstvo pomagalo v domovino priti 800 državljanov Slovenije, 1500 pa jih je prišlo samih. Številni so še vedno v tujini. Pot domov jim lahko pomaga organizirati konzularna služba. Povedal je, da pravkar poteka tudi predaja mask, ki so jih donirali Slovenci v zamejstvu.V nedeljo je bilo v Sloveniji potrjenih pet novih okužb, tri osebe so zaradi koronavirusa umrle. Hospitaliziranih je 88 ljudi, od tega jih 26 potrebuje intenzivno nego, je sporočila vlada.