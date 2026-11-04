Nekoč eksotične bolezni vse bolj evropska realnost

Miša Korva je leta 2023 prevzela vodenje laboratorija za diagnostiko zoonoz in laboratorija WHO ter laboratorija tretje stopnje biološke varnosti (BSL-3+) na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pri ljubljanski medicinski fakulteti. Strokovnjakinja nam je ob spreminjanju epidemiološke slike Evrope, ki je posledica povečane mobilnosti ljudi, podnebnih sprememb in širjenja prenašalcev, pojasnila, ali nas morajo skrbeti nedavni pojavi bolezni v naši neposredni okolici, kot so aktualen izbruh denge v Italiji, povečana prisotnost virusa Zahodnega Nila na Hrvaškem in čikungunje v Franciji. V medijih se pogosto pojavljajo neredko senzacionalistične zgodbe o eksotičnih boleznih na naši meji. Kako jih doživljate kot strokovnjakinja? Včasih medijski naslovi res dajejo vtis, da so ...