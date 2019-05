Mišič bo direktor komunalnega  podjetja Okolje Piran

Piran – Piranski podjetnik Gašpar Gašpar Mišič bo junija po vsej verjetnosti postal novi predsednik uprave javnega podjetja Okolje Piran, saj ga je včeraj za to funkcijo z večino glasov izbral nadzorni svet podjetja. Potrditi ga mora še razmeroma nepredvidljivi občinski svet, v katerem so zavezništva in odnosi strank dodobra zapleteni.



Nadzorniki podjetja so se po poročanju Primorskih novic za Mišiča odločili zaradi njegovih daleč najboljših referenc, ki jih je imel med enajstimi kandidati za to funkcijo, ker je pripravil zelo dober in konkreten program dela in ker dobro pozna potrebe in probleme piranske občine. Mišič je poleg uspešnega vodenja svojega podjetja že bil piranski podžupan, bil je državni sekretar v vladi Alenke Bratušek, osem mesecev je vodil Luko Koper, bil štiri leta direktor komunalnega podjetja Marjetica Koper in svetovalec koprskega župana Borisa Popoviča, zdaj je pooblaščenec koprskega župana Aleša Bržana za infrastrukturne projekte in bil do pred kratkim svetovalec v Marjetici. Sedanjo direktorsko funkcijo v svojem podjetju Gasspar naložbe bo prekinil.



Poslovne razmere v Okolju Piran primerja s tistimi, ki so ga pričakale v Marjetici, ki je bila ob njegovem prihodu visoko zadolžena, napoveduje sodelovanje s komunalnimi podjetji sosednjih občin, centraliziral bo nabavno službo Okolja, o kadrovskih potezah v družbi pa bo še temeljito premislil. Če bo Mišič potrjen tudi v občinskem svetu, bo to znamenje projektnega sodelovanja in odločanja piranskih svetnikov.