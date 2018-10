Mišič izzval Borisa Popoviča

Koper - Čeprav je Gašpar Gašpar Mišič včeraj popoldan zbral dovolj glasov podpore za župansko kandidaturo v Kopru in računa na drugi krog, je sedanji župan Boris Popovič še zmeraj prepričan, da bo kljub 11 protikandidatom zmagal v prvem krogu. Mišič je zbiranje podpisov prepustil podpornikom v Kopru, ki so imeli kar nekaj ovir (nasprotovanj) pri tem početju, a so danes popoldan volilni komisiji vendarle predali 486 glasov podpore od 404 zahtevanih .»Nastopili bomo pod geslom Zaupanje, spoštovanje, sodelovanje. Naša kandidatna lista je verjetno najmlajša in ima več žensk kot moških predstavnikov. Na naši listi je najbolj znan nogometaš Mladen Rudonja, sicer pa sta me podprla tako nekdnaji direktor Luke Bruno Korelič, kot nekdanji direktor Banke Koper Vojko Čok, pisatelj Marjan Tomšič, številni zaposleni v logistiki, več športnikov in kulturnikov. Preselil sem se iz Ankarana v Koper,kjer sem delal zadnjih pet let v Luki Koper, v županovem kabinetu in Marjetici Koper. Deloval bom povezovalno, dobro poznam Popovičeve sodelavce in se z večino dobro razumem, prisluhnili bomo tudi mnenju tistih, ki niso bili slišani,« je dejal Mišič. Raziskave javnega mnenja še niso opravili, toda Mišič meni, da je prav njegova kandidatura vplivala na znižanje podpore, ki so jo pri Mediani zaznali pri Popoviču. Gašpar Gašpar Mišič v Kopru nastopa z isto listo Naš kraj/ lista Gašparja Gašparja Mišiča. Z listo Naš kraj Tomaž Gantar kandidira v Piranu. Tudi Mišičevo kampanjo v Kopru tako kot v Piranu vodi Nina Stankovič.

Boris Popovič je priznal, da je z velikim številom kandidatov težko zmagati v prvem krogu. Za mesta v občinskem svetu se poteguje z dvema listama: Koper je naš in Slovenija za vedno. »Želim si zmagati s pravim rezultatom, s poštenim delom in da me volijo zaradi tega, kar sem naredil in po tem, kako smo občino vodili doslej.« Med dvanajstimi kandidati za župana v Kopru je tudi Nevio Miklavčič iz SLS.