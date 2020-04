Mišiču milijon iz Luke polzi iz rok

Koper – Okrožno sodišče v Kopru je zavrnilo zahtevek Gašparja Gašparja Mišiča o ničnosti njegove druge razrešitve s položaja predsednika uprave in glede njegovega odškodninskega zahtevka v višini 757.388 evrov plus obresti. Ob nastopu funkcije predsednika uprave Luke Koper je podpisal pogodbo o zaposlitvi, v kateri je pisalo, da se izrecno in brezpogojno odpoveduje pravici do uveljavljanja odpravnine ali druge odškodnine v primeru predčasnega odpoklica ali prenehanja mandata iz kateregakoli razloga.



»Sodbe okrožnega sodišča v Kopru ne morem komentirati, ker je še nisem dobil in me odvetniki o njej še niso obvestili, zato bom še razmislil, kako bom ravnal s pritožbo. Sem pa odškodnino zahteval kljub pogodbi, ker je bila razrešitev nezakonita,« je za Delo povedal Gašpar Gašpar Mišič po odločitvi sodišča.



Višje sodišče v Kopru (odločitev je potrdilo tudi vrhovno sodišče) je novembra leta 2016 pravnomočno že razsodilo, da je bil sklep o Mišičevi prvi razrešitvi s funkcije predsednika uprave ničen. Tega je aprila 2014 po sedmih mesecih Mišičevega vodenja družbe sprejel nadzorni svet pod vodstvom Alenke Žnidaršič Kranjc. Junija 2017 je delovno sodišče Mišiču zato najprej priznalo 125.165 evrov denarnega povračila, vendar je višje delovno sodišče januarja leta 2018 znesek znižalo na 25.033 evrov. Delovno sodišče je takrat ugotovilo, da je Mišičevo delovno razmerje v Luki trajalo samo do konca maja 2014, saj se je na začetku junija že zaposlil v Marjetici Koper in na občini Koper kot svetovalec Borisa Popoviča.

Prvič Mišič ni bil zakonito razrešen

Ker Mišič prvič ni bil zakonito odpoklican s funkcije predsednika uprave, ga je novi nadzorni svet pod predsedovanjem Uroša Ilića 29. decembra leta 2017 razrešil še enkrat. Mišič je zato še enkrat vložil tožbo, z njo poskušal sodišče prepričati, da ga je nezakonito razrešil še Ilićev nadzorni svet, in hkrati dobiti odškodnino za celotno preostalo obdobje mandata predsedovanja Luki, čeprav je bil potem zaposlen drugje. V drugi tožbi ni več zahteval polnih plač, ampak razliko med plačo, ki bi jo dobil kot predsednik uprave Luke, in plačo, ki jo je prejemal kot direktor komunalnega podjetja Marjetica Koper.



Pravniki Luke Koper so njegovemu zahtevku ugovarjali iz najmanj treh razlogov. Najprej zato, ker je bilo o tem njegovem zahtevku po odškodnini že odločeno (res iudicata) na delovnem sodišču, ko mu je to na koncu prisodilo 25.000 evrov. Z novo tožbo naj bi Gašpar Mišič tudi zamudil rok vložitve tožbe. Tretji razlog pa je pogodba o zaposlitvi, ki jo je Mišič podpisal oktobra 2013. V njej je bilo v 20. členu jasno zapisano, da se v vsakem primeru odpoveduje odpravnini in odškodnini.



Koprska okrožna sodnica Samanta Nusdorfer je ugotovila, da je bila druga Mišičeva razrešitev nujna, saj podjetje ni moglo imeti dveh predsednikov uprav. Zato je sprejela ekonomsko-poslovne okoliščine, ki so jih navajali v Ilićevem nadzornem svetu za takšno razrešitev. Zahtevane odškodnine pa mu ni priznala, ker je bilo v pogodbi jasno dogovorjeno, da je v primeru poznejše razrešitve ne bo. Zavrnila pa je luški argument, da je bilo o Mišičevem zahtevku že odločano, kot tudi, da je bil z vložitvijo tožbe prepozen.