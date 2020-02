FOTO:Miti in resnice o koronavirusu

Kaj je novi koronavirus (sars-cov-2)?



Kakšni so znaki bolezni?

Kaj vemo o koronavirusu? FOTO: Infografika



Kakšna je smrtnost?



Kako se širi virus?

Koliko ljudi je zbolelo? FOTO: Infografika



Kaj pomeni kapljični prenos?



Ali maska ščiti pred okužbo?

Naprave za merjenje telesne temperature ne morejo odkriti okuženih z novim koronavirusom, ki še nimajo vročine. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters



Katere skupine prebivalcev so najbolj ogrožene?



Kaj je pravilna higiena kašlja?



Kako bodo pristojni ukrepali, če/ko potrdijo prvi primer koronavirusa?

Ali maske ščitijo pred okužbo? FOTO: Infografika

Kako preprečimo okužbo?



Ali je potrebno, da imamo doma zalogo mask in hrane?



Kako učinkovite so naprave za merjenje telesne temperature (thermal scanners) pri odkrivanju okuženih z novim koronavirusom sars-cov-2?

Med ljudmi se novi koronavirus prenaša kapljično. FOTO: Shutterstock

Ali se lahko s koronavirusom okužijo tudi domače živali?



Ali so antibiotiki učinkoviti pri preprečevanju in zdravljenju novega koronavirusa sars-cov-2?

Kakšna je inkubacijska doba? FOTO: Infografika



Ali vas cepivo proti pnevmokoknim okužbam ali cepivo proti gripi ščiti pred novim koronavirusom?



Ali je varno prejeti pismo ali paket s kateregakoli območja, kjer so poročali o okužbah z novim koronavirusom?

Ker se o novem koronavirusu širi precej mitov, smo na enem mestu zbrali dejstva o tej bolezni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da je ime novega koronavirusa sars-cov-2. Covid-19 pa je novo poimenovanje za bolezen, ki jo virus sars-cov-2 povzroča.V Wuhanu na Kitajskem so decembra leta 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oziroma respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom.Bolezen se kaže z vročino, kašljem in oteženim dihanjem, kar je značilno za pljučnico.Natančnega podatka o smrtnosti po okužbi še ni, za zdaj se ocenjuje na dva do štiri odstotke okuženih. V večini primerov so umrli starejši ljudje, ki so pred okužbo s koronavirusom že imeli druge kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen in podobno.Med ljudmi se novi koronavirus prenaša kapljično. Verjetno je tudi, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa to še zanesljivo dokazano. Še vedno ni jasno, ali se novi koronavirus prenaša po zraku, se pa svetujeta previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi.To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, kar se lahko dogodi v razdalji do 1,5 metra do bolnika.Zaščitno masko dobi potencialno okužen bolnik ob vstopu v zdravstveni zavod in mu jo ponudijo zdravstveni delavci. Za samozaščito za normalno življenje pa zdravi ljudje maske ne potrebujejo.Pri NIJZ zagotavljajo, da lahko zbolijo ljudje različne starosti. Razlika je v tem, da imajo starejše osebe s kroničnimi obolenji (astma, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni) težje posledice in več možnosti za zaplete. Svetovna zdravstvena organizacija ljudem vseh starosti svetuje, naj upoštevajo najpomembnejše ukrepe, ki zmanjšajo možnost okužbe – predvsem higiene rok in izogibanje vidno obolelim osebam (če so videti vročični, kašljajo, smrkajo, kihajo).Preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali pa zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava. Papirnati robček po vsaki uporabi odvrzite v koš. Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo.Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja doc. dr.je dejala, da se intenzivno pripravljajo na sprejem morebitnega prvega okuženega s koronavirusom. »Ta hip je možno bolnika takoj sprejeti tako v intenzivno enoto kot tudi na navaden oddelek. Trenutno je tudi dovolj zaščitne opreme.«Bo pa vsekakor potrebna neka centralna koordinacija na nivoju ministrstva. Vodja sektorja za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino na Ministrstvu za zdravjeje zagotovil, da je na ministrstvu že ustanovljena skupina, ki bo komunicirala ne samo z bolnišnicami, ampak tudi z vsemi izvajalci, ki bi morebiti prišli v situacijo, da bi morali obravnavati posamezne primere.Pri preprečevanju okužbe z virusom sars-cov-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal. Na NIJZ priporočajo naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:• Izogibajte se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.• Ne dotikajte se oči, nosu in ust.• V primeru, da zbolite, ostanite doma.• Upoštevajte pravila higiene kašlja.• Redno si umivajte roke z milom in vodo.• Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60-odstotna. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibajte zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov. V strahu pred pandemijo koronavirusa so se tudi Slovenci odpravili po večje zaloge živil v trgovine . Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc je dejala, da ne ve, ali so predvideni kakšni podobni ukrepi, kot so bili uvedeni v Italiji z zaporo mest in karantenami. »Ampak mislim, da je pomembno, da ljudje ne izgubijo glave, da si ne nabavljajo po nepotrebnem zalog mask in razkužil in ne vem česa, kajti menim, da država ne bo zastala in da bodo stvari funkcionirale naprej.«Te naprave so učinkovite pri odkrivanju oseb s povišano telesno temperaturo (višjo od običajne telesne temperature), tudi tistih, ki imajo vročino zaradi okužbe z novim koronavirusom, ne morejo pa odkriti okuženih z novim koronavirusom, ki še nimajo vročine.Za zdaj še ni dokazov, da bi se s koronavirusom okužili tudi hišni ljubljenčki. Kljub temu je priporočljivo, da si po stiku z živalmi umijete roke. Dobra higiena rok ščiti pred različnimi običajnimi bakterijami, kot sta E.coli in salmonela, ki se lahko prenašajo med hišnimi ljubljenčki in ljudmi.Ne, antibiotiki ne delujejo proti virusom, le proti bakterijam. Novi koronavirus je virus, zato se antibiotiki ne smejo uporabljati kot sredstvo za preprečevanje ali zdravljenje.Ne. Cepivo proti pnevmokoknim okužbam in cepivo proti gripi ne zagotavljata zaščite pred novim koronavirusom. Virus je nov in drugačen ter potrebuje svoje cepivo. Raziskovalci poskušajo razviti cepivo proti novemu koronavirusu, vprašanje pa je, kdaj jim bo to uspelo.Da, varno je. Ljudje, ki prejemajo pakete s Kitajskega, ne tvegajo, da bi se okužili z novim koronavirusom sars-cov-2. Koronavirusi ne preživijo dolgo na predmetih, kot so pisma ali paketi.