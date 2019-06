Mlade nagovarjajo tudi prek facebooka in instagrama

Število upada, starost narašča

Pomanjkanje kadra in dvig starosti vplivata na delo policije. FOTO: Vornac Vogel



Želijo si stalen dotok kadra

Največji odliv kadra je bil v letih 2010 kot posledica reorganizacije policije in notranjega ministrstva, ter 2012, 2013 in 2014 zaradi upokojevanja. FOTO: Roman ŠŠipić



Sodobni pristopi

Karierni sistem



Na policiji se ne ukvarjajo le z iskanjem novega ustreznega kadra, temveč so se posvetili tudi kariernemu sistemu. Že leta 2016 so ustanovili delovno skupino, ki pripravlja izhodišča kariernega sistemskega organa, kot so določitev kariernih delovnih mest v policiji ter priprava načina izbora kadra in potrebnih kompetenc za zasedbo delovnih mest. Pri tem izhajajo iz nekaterih ugotovljenih dejstev, ki neposredno ali posredno vplivajo na slabšo učinkovitost in uspešnost policijskega dela. Karierni sistem policije med drugim vključuje tudi podsistem kadrovanja in podsistem identifikacije, ocenjevanja in razvijanja potencialov za vodenje.

Ljubljana – Vladna zavora pri novih zaposlitvah, nekonkurenčno plačilo, načeloma precej razpršen urnik dela, to so na grobo glavni razlogi, da se policija s trendom negativne fluktuacije kadra sooča že dobro desetletje. A vrsto let ni težava le prihod novega kadra, temveč tudi odhod obstoječega, večino zaradi upokojevanja.Predvsem javne polemike o slabo plačanih policistih marsikoga odvrnejo od tega, da bi si službo poiskal tam, kjer bi z dobrim delom lahko služil ljudem. V policiji izpostavljajo, da je prednosti njihovega dela veliko, začenši s socialno varnostjo, in zato se na različne načine trudijo, da bi zbudili interesa kandidatov, da bodo nekoč s ponosom nosili modri suknjič.S problematiko pomanjkanja kadra se srečujejo tako na regionalni ravni (policijske uprave) kot tudi na lokalni (policijske postaje) in na generalni policijski upravi. V enotah generalne policijske uprave se zasedenost delovnih mest giblje v razponu od 50 do 89 odstotkov.Število zaposlenih v policiji se je v obdobju od 2007 do 2017 zmanjšalo za več kot 1300 zaposlenih, in sicer z 9490 na 8162. Najbolj se pozna negativna fluktuacija v letih od 2010 do 2014, ko je zaradi upokojitev in prepovedi zaposlovanja nastala razlika več kot 900 delovnih mest.Pomanjkanje novega mladega kadra zvišuje tudi povprečno starost. V letu 2007 je bila povprečna starost zaposlenih 36 let, do 2017 se je le dvignila na 42 let. »Tudi to vpliva na kvaliteto izvajanja nalog policije,« opozarjaz generalne policijske uprave.Policija se zdaj že več let ukvarja s številnimi aktivnostmi za omilitev kadrovskega primanjkljaja. Med drugim spodbuja aktivno politiko zaposlovanja, da bi se čim bolj približali vzdržni fluktuaciji kadra, kar je zajeto v resoluciji o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025. Vzpostavili so tudi tesnejše sodelovanje z šolskim ministrstvom in zavodom za zaposlovanje.»Zmanjšanje zanimanja mladih za zaposlovanje v policiji v zadnjih letih je naše strokovne službe spodbudilo, da so v začetku leta 2018 organizirale dva strokovna posveta o spremenjenih postopkih za zaposlitev kandidatov za policiste in pomožne policiste. Udeleženci so se strinjali, da je treba nameniti večji poudarek promociji zaposlovanja. S tem namenom smo oblikovali tudi delovno skupino,« pojasnjuje Droletova.Osnovni namen skupine je pripraviti program oziroma načrte promocije za različne razpise in ekipe po policijskih upravah usposobiti, da razpršeno po lokalnih okoljih, a enotno in samostojno izvajajo promocijo poklica policista. Tako želijo zagotoviti stalen dotok najmanj 150 kandidatov za policiste, najmanj 100 kandidatov za nadzornike državne meje in najmanj 50 kandidatov za pomožne policiste za eno izvedbo usposabljanj. Na leto organizirajo dve usposabljanji.»Vsaka generacija je specifična, zato mlade poskušamo nagovarjati prek kanalov, ki so jim blizu, ki jih spremljajo in obenem z vsebinami, ki so jim bolj zanimive. Poklic policista mladim zato približujemo s pomočjo atraktivnih objav na družbenih omrežjih facebook, instagram, v šolah, na različnih javnih prireditvah, z vključevanjem znanih javnih oseb, kot so denimo Chorcyp,..., vrhunskih športnikov kot tudi kandidatov za policiste, ki bodo lahko svojim vrstnikom iz lastnih izkušenj predstavili atraktivnost poklica policista oziroma do tedaj pridobljenih znanj.