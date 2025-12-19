Mlade naučimo, kako pomemben je kolektiv

Brigadir Boštjan Močnik, ki je prejšnji teden prevzel naloge načelnika generalštaba Slovenske vojske, se lahko pohvali, da je kot prvi človek na tem položaju v celoti »izdelek« Slovenske vojske. Ljudi postavlja v ospredje, čeprav je zadovoljen, da proces posodobitve in investicij v vojski poteka s polno paro, se ne slepi, da bo pot do zastavljenih kadrovskih ciljev preprosta.

Ravno včeraj, ko sva se pogovarjala, je Boštjan Močnik praznoval 27. obletnico zaposlitve pri svojem edinem delodajalcu. V vojski se je zaposlil leta 1998 kot štipendist ministrstva za obrambo in diplomant fakultete za družbene vede. Od 27 let kariere jih je na nalogah v tujini in na terenskih usposabljanjih doma in v tujini preživel devet. Strinjal se je s pripombo, da si njegova žena zasluži odlikovanje. »Ona ne podpira treh, ampak štiri vogale hiše, v resnici so vsi trije otroci odrasli ob njej,« povsem resno pove 51-letni magister obramboslovja, ki bo kmalu postal dedek.