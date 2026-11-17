Na jesenskem razpisu za specializacijo iz družinske medicine je bilo najmanj prijav v zadnjih štirih razpisnih rokih, kažejo podatki Zdravniške zbornice Slovenije. Na 90 razpisanih mest se je v prvem jesenskem roku prijavilo le 17 kandidatov, kar pomeni, da je bilo 73 mest brez prijav. Kako skrb vzbujajoči so ti podatki? »Nad tem razpisom sem bila kar precej razočarana, pričakovali smo, da bo število prijav nekje med 30 in 40,« je za Delo dejala prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., specialistka družinske medicine in predstojnica Katedre za družinsko medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. S staranjem postaja obravnava pacientov vse zahtevnejša Kot so za Delo pojasnili na Zdravniški zbornici Slovenije, ocenjujejo, da bi v Sloveniji vsako leto potrebovali od 90 do 100 novih ...