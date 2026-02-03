Mladi dobro zaznavajo probleme, želijo pa več zaščite in jasnih usmeritev

Čezmerna telesna teža in debelost med otroki in mladimi v Evropi naraščata, pri čemer so vzroki večplastni in tesno povezani z okoljem, v katerem živijo. Slovenija ima dobro razvito infrastrukturo programov za zdrav življenjski slog, vendar je sodelovanje med zdravstvom, šolstvom, socialnim varstvom in lokalnimi skupnostmi premalo usklajeno.

Na NIJZ, Inštitutu za socialno varstvo RS in Fakulteti za družbene vede so v okviru evropskega projekta iskali rešitve, kako povezati obstoječe akterje, kako dovolj zgodaj prepoznavati tveganja ter kako razviti bolj dostopne in vključujoče podporne programe. Cilj projekta je ustvariti okolje, ki mladim in njihovim družinam nudi jasno podporo pri zdravih odločitvah ter dolgoročno prispeva k boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju.