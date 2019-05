FOTO:Mladi dokazali, da na cesti obvladajo tako teorijo kot prakso

Težave pri vzvratnem parkiranju s prikolico. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ko pomaga očetovo znanje

Nameščanje verig. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Mladi so dobri vozniki

Če imaš na strehi žogo, hitrost ni najboljša odločitev. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vransko – Na letošnji tretji izbor Najboljši za volanom, ki ga pripravlja Avto-moto zveza Slovenije, se je prijavilo več kot 3300 mladih do 24 let. Starejši vozniki jih neupravičeno kritizirajo, poudarjajo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, kjer so mladi v včerajšnjem finalu dokazali, da obvladajo. Zmagovalca sta domov odpeljala nova avtomobila. Na Vransko se bosta vrnila oktobra, kjer bosta zastopala Slovenijo na evropskem tekmovanju mladih voznikov.Čez nekaj dni bo minilo štiri mesece, odkar je 18-letnaiz Litije naredila izpit za avto. Da se je prijavila na izbor za najboljšega voznika oziroma najboljšo mlado voznico, jo je prepričal fant: »Zastonj dobiš avto za eno leto! In potem sem rešila test na spletni strani. Po polfinalu sploh nisem pričakovala, da bom prišla v finale, v finalu pa sem bila prepričana, da bom med zadnjimi. Potem pa tole! Zdaj gremo na road-trip!« V smehu je opisala, kakšna je najboljša voznica: »Strpna, dinamična, mora se znajti v vsakršnih razmerah. Kaže, da sem taka.«Tekmovanje se je začelo že februarja, ko je AMZS objavil spletni test z dvajsetimi vprašanji, na katera so lahko odgovarjali 250 sekund. Sledil je praktični del stotih najboljših, najboljših deset fantov in deset deklet pa se je v včerajšnjem deževnem finalu pomerilo v petih nalogah v centru varne vožnje na Vranskem. Ukrepati so morali v (zaigrani) prometni nesreči, njihovo delo sta preverjala policija in Rdeči križ Slovenije. Vozili so v naselju, kot bi še enkrat opravljali izpitno vožnjo, z meritvami hitrosti je pomagala tudi policija. Na poligonu so vozili slalom, pri čemer so imeli na strehi vozila posodo z žogo, ki seveda ni smela pasti ven. Namestiti so morali snežne verige in voziti avto s prikolico, kjer je največ težav povzročalo vzvratno parkiranje.Mnogim je preglavice povzročala prva pomoč oziroma ukrepanje ob nesreči. V tej »nesreči« je imel zmagovalec, najboljši mladi voznik, ki ima vozniški izpit tri leta, 21-letniiz Pameč, srečo: »Naš ata je bolničar in nas je veliko naučil oziroma je prva pomoč že kar nekaj časa pri nas doma.« Sicer je bilo na tekmovanju poleg mraza in dežja veliko stresnih faktorjev. Od merjenja časa pri nalogah, ko je vsak podrt stožec je pomenil pribitek, vsak centimeter pa je bil pomemben, ko je bilo treba vzvratno parkirati avto s prikolico.Tega se bo verjetno še dolgo spominjal, ki je avto s prikolico elegantno parkiral, bil je hiter, potem pa pozabil zategniti ročno zavoro in je avto malce »ušel« in bil hitro preveč oddaljen od cilja: »Vse je videti precej preprosto, čas pa teče. Malo si pod pritiskom in hitro delaš napake. Sicer pa je zabavno. Pridobivamo nove izkušnje, vidimo, kakšne napake delamo, v čem smo dobri.«iz Logatca, ki je bil na koncu drugi, je bila najtežja vožnja v naselju: »Po tolikem času od izpita kar malo pozabiš gledati v vzvratna ogledala, kakšen znak spregledaš, pa kako je treba držati volan.«Inštruktor varne vožnjeje dejal, da je akcija Najboljši za volanom ponovno dokazala, da imamo dobre mlade voznike: »Že dejstvo, da se jih je prijavilo več kot 3300, kaže, da je mladim mar, kakšna je naša prometna varnost in da jih naša generacija, starejši, velikokrat neupravičeno kritiziramo. Sami pri sebi moramo začeti spreminjati našo kulturo na cesti, mlade pa spodbujati, da jo bodo prenašali naprej.« Dodal je, da so mladim nekaj preglavic povzročale vaje, ki jih ne počno vsak dan, torej nameščanje verig in vožnja prikolice vzvratno, tudi vožnja v naselju: »Bile so klasične napake: prekoračene omejitve, prevožena polna črta na vozišču, pa obračanje. Ampak vse to je pri večini voznikov težava.« Kje je torej prostor za izboljšave, pa je bil Pungertnik odločen: »Pri naši generaciji. Da bomo boljši zgled mladim.«Projekt Najboljši za volanom je mednarodna avtomobilistična zveza FIA letos nagradila z nagrado za inovativnost na področju prometne varnosti. FIA bo tako tudi sofinancirala organizacijo mednarodnega tekmovanja mladih voznikov, ki bo oktobra na Vranskem. Slovenijo bosta zastopala Laura in Luka, ki bosta do takrat verjetno že dodobra preizkusila avtomobila, ki ju bosta lahko brezplačno uporabljala leto dni.