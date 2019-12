Mladi glasbeniki v Križankah

Z včerajšnjim nastopom učencev glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik so se v Viteški dvorani Križank začeli tradicionalni božični koncerti učencev petih ljubljanskih glasbenih šol.



Do 18. decembra se bo zvrstilo 13 brezplačnih koncertov. Vsako leto svojim najbližjim in širšemu občinstvu predstavijo svoj umetniški izraz kot instrumentalni in vokalni solisti ali kot člani orkestra. Danes in jutri ob 18. uri bodo nastopili učenci glasbene šole Franca Šturma, v petek ob 17. uri pa vnovič učenci z viške šole.



Prihodnje dni se bodo predstavili še učenci glasbenih šol Litija - Šmartno, Ljubljana Moste - Polje in Zavoda sv. Stanislava. Vstopnice za brezplačne koncerte si lahko zagotovite pri blagajni Križank in na spletni strani www.ljubljanafestival.si, kjer so na voljo tudi podrobnejše informacije o koncertih.