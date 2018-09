FOTO:Mladi katoličani sporočajo, da se ne bojijo (FOTO)

Srečanje Stična mladih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Stična pri Ivančni Gorici – Pod sloganom Ne boj se je začelo 37. vseslovensko srečanje mladih katoličanov. Pred cistercijanskim samostanom v Stični ga organizira Skupnost katoliške mladine (SKAM).Pripravili so tri vsebinske programske sklope na temo mladih, delavnice in tržnico stojnic. Vrhunec današnjega dne je bila sveta maša, ki jo je vodil ljubljanski pomožni škof. Dogodek bodo zaključili s koncertom.»Včasih je bil poudarek na druženju in glasbi, danes pa je poudarek na druženju in vsebini,« je dejal Šuštar. Stična mladih po njegovih besedah mlade predvsem povezuje v prijateljstvu, veselju in molitvi. Sporočilo, ki ga dobijo v Stični, mladi po njegovem odnesejo tudi v svoje družine in svoje širše okolje, zato je pomembna za širšo družbo.Po besedah koordinatorkeza organizacijo Stične mladih skrbi ožja skupina 25 ljudi. S pripravami začnejo januarja, bolj intenzivno pa začnejo delati aprila. Letos je za pripravo srečanja skrbelo 250 prostovoljcev in več kot 35 organizacij.