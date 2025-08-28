  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Mladi levi in upokojenci v ritmih petdesetih let prejšnjega stoletja

    V okviru festivala Mladi levi je potekal medgeneracisjki dogodek, na katerem so se družili stanovalci Doma upokojencev Center, njihovi sorodniki, mimoidoči.
    Stanovalci Doma upokojencev Center, enote Tabor, so uživali v plesih in glasbi njihove mladosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Stanovalci Doma upokojencev Center, enote Tabor, so uživali v plesih in glasbi njihove mladosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Andreja Žibret
    28. 8. 2025 | 16:30
    28. 8. 2025 | 16:42
    4:24
    A+A-

    Ob letošnjem sodelovanju z Mladimi levi so se stanovalci Doma upokojencev Center, enote Tabor, njihovi sorodniki, prebivalci soseske in mimoidoči v parku Tabor zavrteli pod drevesnimi krošnjami v ritmih valčka, fokstrota in drugih družabnih plesov.

    V povezavi z umetniškim projektom Ivane Müller in Bojane Kunst Krpanje nevidnega so pripravili plesno popoldne, kot spomin na družabne plese preteklosti, kjer so se stkala mnoga poznanstva in ljubezni, in to povezali z željo sedanjosti po prepletanju sosesk in generacij. Stanovalci DSO Tabor so sestavili »playlisto«, za usklajen korak in hitre plesne inštrukcije pa je poskrbel plesni mojster, koreograf Branko Potočan.

    Pogrešajo družabne plese v živo

    »Želeli smo ustvariti medgeneracijski dogodek, na katerem se družijo upokojenci, stanovalci doma Tabor, njihovi sorodniki, umetniki in obiskovalci Mladih levov,« je povedala Bojana Kunst. Današnji ples v okviru festivala Mladi levi je bil del projekta Krpanje nevidnega, ki sta ga z umetnico Ivano Miller pričele lani v Ljubljani.

    V parku Tabor so se zavrteli pod drevesnimi krošnjami v ritmih valčka, fokstrota in drugih družabnih plesov. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V parku Tabor so se zavrteli pod drevesnimi krošnjami v ritmih valčka, fokstrota in drugih družabnih plesov. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Skupaj vezemo veliko vezenino mest z različnimi sogovorniki, pri kateri je sodelovalo več kot sto ljudi, različne skupine prebivalcev in umetnikov, med njimi tudi stanovalci domov za starejše. Razstavljena je bila v Moderni galeriji, danes pa je tukaj z nami. Z DUC Tabor smo sodelovali že lani, ko smo skupaj razmišljali o tem, kaj je potrebno zakrpati v mestu, kaj je tisto nevidno, še posebej iz preteklosti,« je povedala Bojana Kunst.

     Letos so se k njim spet vrnili in s pomočjo umetnice Ane Čigon razmišljali o tem, kako si stanovalci doma zamišljajo prihodnost in dobili zelo zanimive ideje, kakšna bo Ljubljana v prihodnosti. Veliko stanovalcev je na delavnicah pripovedovalo o družabnih plesih v živo. Pripovedovali so o svojih spominih na mojstra Jenka, zgodovini družabnih plesov v Ljubljani, o Kazini itd.

    »Nikoli nihče ni bil alkoholiziran in nikoli ni prišlo do pretepa,« se plesov iz njihove mladosti spominja Karolina Sotler. FOTO: Blaž Samec/Delo
    »Nikoli nihče ni bil alkoholiziran in nikoli ni prišlo do pretepa,« se plesov iz njihove mladosti spominja Karolina Sotler. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Poudarjali so, da pogrešajo takšne plese v živo. Zamislili smo si, da bi po njihovih pripovedih ustvarili takšen družabni dogodek iz 50. let prejšnjega stoletja, s plesnim mojstrom in s predvajano glasbo, na katerem bi se družili in skupaj v parih zaplesali valček, fokstrot in druge takrat priljubljene plese. Želeli smo ustvariti medgeneracijski dogodek, na katerem se družijo upokojenci, stanovalci doma Tabor, njihovi sorodniki, umetniki in obiskovalci Mladih levov,« je povedala Bojana Kunst. To pa jim je tudi zelo dobro uspelo, udeleženci so se družili plesali in se spominjali, kako je bilo v starih časih.

    Preplesali so vso noč in skoraj pozabili oditi v službo

    »Čeprav imamo večinoma hojice, vozičke, le malo nas je brez pripomočkov, pomagamo si vsaj s palico, poskušamo zaplesati nekaj korakov, da se vrnemo v našo mladost. Uživamo v plesih naše mladosti, tudi glasba je iz tega časa,« pravi Karolina Sotler, stanovalka v DUC Tabor.

    »Takrat smo plesali tango, valček, polko, ki je zdaj ne bi mogli, pa angleški valček,« se spominjajo upokojenci. Foto Blaž Samec
    »Takrat smo plesali tango, valček, polko, ki je zdaj ne bi mogli, pa angleški valček,« se spominjajo upokojenci. Foto Blaž Samec

    Takrat so plesali tango, valček, polko, ki je zdaj ne bi mogli, pa angleški valček, se spominja: »Danes so naši soplesalci mladi in če so z nami zadovoljni in pripravljeni zaplesati z nami, je to nekaj lepega. Včasih smo preplesali cele noči, brez alkoholnih pijač, in nikoli se ni nič zgodilo. Nekoč, ko sem bila stara 28 let, smo v Rogaški Slatini v hotelu preplesali vso noč. Pozabili smo na čas in ob petih zjutraj smo se spomnili, da moramo domov, da se vsaj osvežimo, preoblečemo in gremo v službo. Veliko smo tudi peli in nikoli ni bilo prepirov. Mož je igral harmoniko in v naši družini smo veliko plesali,

    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Mladi levi v Domu upokojencev Center na Taboru

    Upokojenci o tem, kako zakrpati Ljubljano

    Te dni bodo poleg doma postavili popravljen zoetrop, vrteči bobenček s sličicami upokojencev.
    Andreja Žibret 26. 8. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Sodelovanje z Mladimi levi

    Upokojenci ustvarjalno spodbujajo ljubezen do dreves

    V okolici doma upokojencev Tabor bodo postavili 20 informativnih tabel s podatki, zapisi in ilustracijo dreves.
    Andreja Žibret 28. 8. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Po festivalu Mladi levi

    Letos so jih povezale ptice, ki izginjajo

    Na fasadi ljubljanskega doma upokojencev Tabor je nastal mural, ki ozavešča o pomenu ptic in njihovi lepoti.
    Andreja Žibret 31. 8. 2022 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Upokojenci in Mladi levi

    Starost ni ovira za kovanje nabritih verzov

    Vse življenje se učimo in vedno lahko ustvarjamo, so ugotavljali udeleženci delavnice pod vodstvom kolektiva Škart.
    Andreja Žibret 30. 8. 2021 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    »Nikomur ne moreš ničesar vsiliti, vsak naredi, kar mu ustreza«

    Ana Jovičevič: Devetinosemdesetletnica, ki ji ni težko spregovoriti o prvih ljubeznih in seksualnih izkušnjah
    Andreja Žibret 27. 11. 2018 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odkrito in brez zavor o seksu

    Festival Mladi levi: Šest predstavnikov starejše generacije iz Slovenije govori o seksu, ne samo na splošno, tudi o svojih seksualnih izkušnjah 
    Andreja Žibret 21. 8. 2018 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Izobraževanje na domu
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norveška

    Čeferin že vedel: namesto konca kariere sledi liga prvakov

    Nekdanji vojaški pilot, vajen misij v Afganistanu in Libiji, je prinesel v zgodbo Norvežanov element, ki ga v nogometu podcenjujejo, liga prvakov je realnost.
    27. 8. 2025 | 13:48
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    zavod Bunkerfestival Mladi leviplesDom upokojencev Center - TaborMedgeneracijsko sodelovanje

    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Olimpija vs Maribor

    Victor Sanchez nedosegljiva želja Acuna Ilıcalıja

    Trenerska kombinatorika pri Mariboru pred velikim derbijem brez pike na i. V Stožicah bo vijolične vodil Radovan Karanović. Jasmin Kurtić pred vrati Olimpije.
    Gorazd Nejedly 28. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Oboroževanje

    Gaza na robu zloma

    Rdeča kri s Kodeljevega

    Šport  |  Košarka
    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več

