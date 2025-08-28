Mladi levi in upokojenci v ritmih petdesetih let prejšnjega stoletja

Ob letošnjem sodelovanju z Mladimi levi so se stanovalci Doma upokojencev Center, enote Tabor, njihovi sorodniki, prebivalci soseske in mimoidoči v parku Tabor zavrteli pod drevesnimi krošnjami v ritmih valčka, fokstrota in drugih družabnih plesov.

V povezavi z umetniškim projektom Ivane Müller in Bojane Kunst Krpanje nevidnega so pripravili plesno popoldne, kot spomin na družabne plese preteklosti, kjer so se stkala mnoga poznanstva in ljubezni, in to povezali z željo sedanjosti po prepletanju sosesk in generacij. Stanovalci DSO Tabor so sestavili »playlisto«, za usklajen korak in hitre plesne inštrukcije pa je poskrbel plesni mojster, koreograf Branko Potočan.

Pogrešajo družabne plese v živo

»Želeli smo ustvariti medgeneracijski dogodek, na katerem se družijo upokojenci, stanovalci doma Tabor, njihovi sorodniki, umetniki in obiskovalci Mladih levov,« je povedala Bojana Kunst. Današnji ples v okviru festivala Mladi levi je bil del projekta Krpanje nevidnega, ki sta ga z umetnico Ivano Miller pričele lani v Ljubljani.

V parku Tabor so se zavrteli pod drevesnimi krošnjami v ritmih valčka, fokstrota in drugih družabnih plesov. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Skupaj vezemo veliko vezenino mest z različnimi sogovorniki, pri kateri je sodelovalo več kot sto ljudi, različne skupine prebivalcev in umetnikov, med njimi tudi stanovalci domov za starejše. Razstavljena je bila v Moderni galeriji, danes pa je tukaj z nami. Z DUC Tabor smo sodelovali že lani, ko smo skupaj razmišljali o tem, kaj je potrebno zakrpati v mestu, kaj je tisto nevidno, še posebej iz preteklosti,« je povedala Bojana Kunst.

Letos so se k njim spet vrnili in s pomočjo umetnice Ane Čigon razmišljali o tem, kako si stanovalci doma zamišljajo prihodnost in dobili zelo zanimive ideje, kakšna bo Ljubljana v prihodnosti. Veliko stanovalcev je na delavnicah pripovedovalo o družabnih plesih v živo. Pripovedovali so o svojih spominih na mojstra Jenka, zgodovini družabnih plesov v Ljubljani, o Kazini itd.

»Nikoli nihče ni bil alkoholiziran in nikoli ni prišlo do pretepa,« se plesov iz njihove mladosti spominja Karolina Sotler. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Poudarjali so, da pogrešajo takšne plese v živo. Zamislili smo si, da bi po njihovih pripovedih ustvarili takšen družabni dogodek iz 50. let prejšnjega stoletja, s plesnim mojstrom in s predvajano glasbo, na katerem bi se družili in skupaj v parih zaplesali valček, fokstrot in druge takrat priljubljene plese. Želeli smo ustvariti medgeneracijski dogodek, na katerem se družijo upokojenci, stanovalci doma Tabor, njihovi sorodniki, umetniki in obiskovalci Mladih levov,« je povedala Bojana Kunst. To pa jim je tudi zelo dobro uspelo, udeleženci so se družili plesali in se spominjali, kako je bilo v starih časih.

Preplesali so vso noč in skoraj pozabili oditi v službo

»Čeprav imamo večinoma hojice, vozičke, le malo nas je brez pripomočkov, pomagamo si vsaj s palico, poskušamo zaplesati nekaj korakov, da se vrnemo v našo mladost. Uživamo v plesih naše mladosti, tudi glasba je iz tega časa,« pravi Karolina Sotler, stanovalka v DUC Tabor.

»Takrat smo plesali tango, valček, polko, ki je zdaj ne bi mogli, pa angleški valček,« se spominjajo upokojenci. Foto Blaž Samec

Takrat so plesali tango, valček, polko, ki je zdaj ne bi mogli, pa angleški valček, se spominja: »Danes so naši soplesalci mladi in če so z nami zadovoljni in pripravljeni zaplesati z nami, je to nekaj lepega. Včasih smo preplesali cele noči, brez alkoholnih pijač, in nikoli se ni nič zgodilo. Nekoč, ko sem bila stara 28 let, smo v Rogaški Slatini v hotelu preplesali vso noč. Pozabili smo na čas in ob petih zjutraj smo se spomnili, da moramo domov, da se vsaj osvežimo, preoblečemo in gremo v službo. Veliko smo tudi peli in nikoli ni bilo prepirov. Mož je igral harmoniko in v naši družini smo veliko plesali,