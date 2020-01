FOTO:Mladi ne izključujejo ponovitve zgodovine

Karin Sitar FOTO: Voranc Vogel/Delo

V taborišču Auschwitz-Birkenau so nacisti od njegove ustanovitve leta 1940 do osvoboditve 27. januarja 1944 pobili več kot milijon ljudi. Ko so vojaki Rdeče armade pred 75 leti vstopili v taborišče, so našli 600 trupel zapornikov, ki so jih nacisti ustrelili v zadnjem hipu. Vojaki so lahko rešili le 7650 bolnih in izčrpanih taboriščnikov., 20 let, študentka – Za delovna taborišča smrti sem že slišala, a jih ne poznam. Predvidevam, da se v njih ni dogajalo nič dobrega. O teh stvareh res ne vem veliko in tudi doma se o tem ne pogovarjamo. O teh dogodkih se tudi sama nisem dala podučiti in tudi v šoli se o taboriščih nismo učili, saj bi si drugače kaj zapomnila., 16 let, dijak – Kaj se danes spominjamo, ne vem, vem pa, da so med holokavstom nacisti pobijali Jude, kar seveda ni bilo prav. Ne izključujem, da se tudi v današnjem času lahko pripeti kaj takega, saj je med ljudmi veliko sovraštva. Danes smo mladi sicer strpni in veliko nam pomeni prijateljstvo. Med urami zgodovine v srednji šoli smo omenili, kaj se je dogajalo v taboriščih med drugo svetovno vojno. Kdo je osvobodil taborišče Auschwitz, pa res ne vem., 17 let, dijak – Med holokavstom so Hitlerjevi nacisti pobijali nedolžne ljudi, med katerimi je bilo največ Judov. Ne vem, kdo je pred 75 leti osvobodil Auschwitz, vem pa, da je bila zavezniška vojska. Ker je med ljudmi veliko nestrpnosti in sovraštva, se kaj takega lahko žal tudi ponovi. Morda je danes za to manj možnosti, saj je veliko več medijev, zaradi česar bi bila javnost hitro obveščena in bi se organizirali protestni shodi., 24 let, študentka – Mladi v današnjem času ne vemo dovolj, kaj se je nekoč dogajalo v koncentracijskih taboriščih. Da je tako, je morda kriv šolski sistem, po drugi strani pa o teh dogodkih premalo beremo, ker nas verjetno te stvari niti ne zanimajo. Vpeti smo namreč v družbena omrežja. Vem, da je v Auschwitzu umrlo več kakor milijon ljudi, kar je grozno. Žal se kaj takega lahko ponovi, saj se genocidi že dogajajo v nekaterih predelih sveta; pred četrt stoletja v BiH, zdaj pa v Gazi oziroma na Bližnjem vzhodu. Moram povedati, da se zelo bojim vojne.