Mladi ne verjamejo več v trdo delo

Medtem ko nova vlada napoveduje, da bo delu vrnila pomen, se odnos do dela, kot kaže, spreminja, saj se med mladimi krepi občutek, da trdo delo ne prinaša več vsega, kar je nekoč, kaže raziskava, ki jo je za karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com med 634 vprašanimi izvedel Valicon.

Ta še ugotavlja, da skoraj tretjina mladih ne verjame, da jim bo delo v prihodnjih desetih letih omogočilo ustvariti družino, in le 38 odstotkov jih meni, da je lastno stanovanje dosegljiv cilj. Raziskava tako kaže, da mladi sicer ne izgubljajo vere v družino ali delo, vse bolj pa dvomijo, da jim bo delo omogočilo rešitev stanovanjskega vprašanja.

»Pri mladih generacijah ne gre več za pomanjkanje ambicij, temveč za dvom, da bo trud sploh poplačan. Ko mladi ne verjamejo več v klasično obljubo, da trdo delo prinese dom in družino, se spremeni tudi njihov odnos do dela in delodajalcev,« pojasnjuje vodja marketinga na MojeDelo.com Andreja Šobar.

Zdravje pomembnejše od uspeha

Raziskava kaže tudi na spremembe pri odnosu mladih do delodajalcev. Če bi po prvem letu zaposlitve ugotovili, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje, bi podjetje zagotovo ali verjetno zapustilo 81 odstotkov mladih. Če bi ugotovili, da se vrednote podjetja razlikujejo od tistih, ki so jim bile predstavljene ob zaposlitvi, bi jih v aktualni službi ostalo le 36 odstotkov.

Podobne trende kaže tudi širša populacija. Med najpomembnejšimi dejavniki pri izbiri zaposlitve ostajajo pozitivno delovno okolje, bližina delovnega mesta, zaposlitev za nedoločen čas ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Med dejavniki, ki pridobivajo pomen, izstopa možnost dela od doma.

Delo kot del življenja

»Delo že dolgo ni več samo vir zaslužka. Postaja del življenja, ki se mu mora prilagoditi, ne pa obratno. Delodajalci, ki bodo to razumeli, bodo lažje privabljali in zadrževali zaposlene,« poudarja Šobarjeva.

Med glavnimi razlogi za iskanje nove zaposlitve po ugotovitvah raziskave ostajajo boljši delovni pogoji in boljše delovno okolje, vendar oba dejavnika letos izgubljata pomen. V ospredje stopata preobremenjenost in splošno nezadovoljstvo z delom. Pri pasivnih iskalcih zaposlitve, ki nove službe aktivno ne iščejo, a bi bili pripravljeni zamenjati delovno mesto, sta stres in preobremenjenost med najpomembnejšimi razlogi za razmislek o odhodu.

Raziskava kaže tudi spremembo v odnosu do menjave zaposlitve. Če je še pred nekaj leti veljalo, da je iskanje nove zaposlitve nekaj, kar zaposleni skrivajo, danes vse več ljudi o svojih kariernih načrtih govori javno. Delež ljudi, ki odkrito povedo, da iščejo novo službo, je dosegel najvišjo raven doslej. Posledično pridobivajo pomen tudi družbena omrežja in profesionalne platforme, kot je linkedin.