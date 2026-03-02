Mladi pri politikih hitro prepoznajo blef in ’fejkanje’

Na parlamentarnih volitvah leta 2022 je bila med štirimi starostnimi skupinami udeležba najnižja med volivci, starimi od 18 do 30 let, in sicer 62,7-odstotna pri 70-odstotni volilni udeležbi. 13 odstotkov vseh, ki so odšli na volišče, je bilo v omenjeni starostni skupini. Politična pismenost mladih ni slaba, bi pa seveda lahko bila boljša.

24-letni študent fakultete za šport je na vprašanje, ali politične stranke »pozabljajo« na mlade oziroma se nanje spomnijo zgolj pred volitvami, odgovarja v maniri številnih volivk in volivcev, ne le iz njegove starostne skupine: »Menim, da pozabljajo na mlade, pa ne le na te z volilno pravico, ampak tudi na tiste, ki jo bodo šele dobili. Zdi se mi, da se premikajo od volitev do volitev. Pred volitvami si poskušajo pridobiti čim več glasov, potem pa na množico pozabijo, dokler se ne začne volilna kampanja.«

Kaj mlade zanima, kje pridobivajo informacije in kako dobro so po mnenju raziskovalcev informirani?