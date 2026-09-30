Mladi računalničarji z olimpijade prinesli bron

Ekipa najmlajših programerjev, ki nas je med 22. in 28. septembrom zastopala na 19. mladinski balkanski računalniški olimpijadi, se je iz Sarajeva vrnila z bronom in častno omembo, so sporočili z Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Tretje mesto je osvojil Svit Viršek (OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in ZRI), častno omembo je ekipi prinesel Lovro Logar (OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in ZRI), poleg njiju sta slovenske barve v Sarajevu zastopala še Ana Lavrič (OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč) in Luka Hictaler Kušar (OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka in ZRI). Vsi štirje so z novim šolskim letom postali srednješolci.

Na olimpijadi, ki jo je organizirala Bosansko-hercegovska federacija za informatiko (BHOI), je sodelovalo 55 mladih programerjev in programerk iz 13 držav, tekmovanje pa je namenjeno učencem mlajšim od 15 let in pol.

»Na olimpijadi v Sarajevu je bilo med nami štirimi res dobro vzdušje. Že med vožnjo s kombijem smo se zabavali. Iskreno povedano, tja smo vsi skupaj šli bolj z mislijo, da verjetno ne bomo ničesar osvojili, saj smo vedeli, da bodo naloge težke. Na koncu pa smo dobili bronasto medaljo in častno omembo, kar je nad našimi prvotnimi pričakovanji. Najbolj pa si bomo zapomnili druženje z ostalimi vrstniki, v prostem dnevu lov na zaklad in pa prave in odlične sarajevske čevape«, so svoje vtise strnili Ana, Svit, Lovro in Luka.

Ekipo sta spremljala mentorja in člana komisije ZOTKS Simon Weiss in dr. Darko Pevec.