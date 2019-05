Mladi sadijo Čebelje oaze

Celje – Mladi člani Rotaracta, podmladka Rotary Slovenija, so včeraj v enem izmed celjskih trgovskih središč predstavili projekt Čebelje oaze, trgovec pa je začasno s polic odstranil sadje in zelenjavo. Tako so ponazorili, česa morda sploh ne bi bilo v trgovinah, če ne bi bilo čebel.



Klubov Rotaract je v Sloveniji 13, pomladek pa Čebelje oaze, kakor so poimenovali svoj projekt, ustvarja po vsej državi. Z njimi in v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije opozarjajo na pomembnost ohranjanja svetovne populacije čebel, ki oprašijo več kot 70 odstotkov za človeštvo pomembnih virov hrane.



Med akcijo mladi sadijo medovite rastline in pozivajo ljudi, da naj jih posnemajo. V Celju bodo medovite rastline v soboto posadili pred Slovenskim ljudskim gledališčem.