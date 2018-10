FOTO:Mladi se bodo vrnili, ko bodo začutili napredovanje družbe in okolja ter pozitivno stanje duha

V desetih letih se je iz Slovenije izselilo 23.688 mladih med 20. in 34. letom. To je enako številu prebivalcev Ptuja, ki je sedmo največje slovensko mesto. Ali na primer vsi prebivalci Ljubljane, ki živijo v četrtni skupnosti Center. Kaj jim lahko ponudi država Slovenija, da bi se, bogatejši za znanje in izkušnje, vrnili domov, da bi tu našli izzive in nadaljevali svoje kariere? Zarja Protner je diplomirana novinarka in komunikologinja. Od letošnjega januarja dela v Dublinu za eno največjih svetovnih IT-podjetij. Po koncu študija se je preselila v tujino, ker v Sloveniji ni našla delovnih pogojev, ki bi ji bili izziv. »Nekaj časa sem delala v ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.