Mladi so se zares volilno prebudili

Uradni statistični podatki Državne volilne komisije potrjujejo ocene, da se je referenduma o zakonu o vodah v primerjavi z zadnjimi državnozborskimi volitvami udeležilo več mladih. V starostni skupini od 18 do 30 let se ga je udeležilo več kot 46 odstotkov volilnih upravičencev, k skupni volilni udeležbi pa so mladi volivci prispevali tudi rekordni delež glasov – nekaj več kot 15 odstotkov. A primerjava z državnozborskimi volitvami kaže, da je bil delež mladih na referendumu v skupni volilni udeležbi le za slabe tri odstotne točke višji, kot je bil na volitvah.



Udeležba in način, s katerim so pobudniki referenduma privabili na volišča volilne upravičence, je lahko pomembno v pomoč političnim strankam, ki se že začenjajo pripravljati na volitve. Da bi privabili mlade na volitve, se bodo morali, kot komentirajo politični poznavalci, vseeno potruditi in jih nagovoriti ...