FOTO:Mladi v Stični žurirajo in iščejo Boga

Alojzij Cvikel, mariborski nadškof FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Našli veselje in upanje

Mladi so bili povsem razigrani. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Stična – Več tisoč mladih katoličanov je danes obiskalo Stično, kjer poteka njihovo vsakoletno srečanje imenovanje Stična mladih. Njihovo tokratno geslo je Tukaj sem, zgodi se. Mlade bo pozno popoldan obiskal tudi predsednik republike Borut Pahor, sveto mašo pa bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikel.je za spletno Delo povedal, da gre za srečanje slovenske mladine, ter da ga pogled na množico mladih vernikov zelo osrečuje. »Občutek je res dober. Ustvarilo se je prijetno vzdušje in tudi ponudba med 21 delavnicami je zelo različna, zatorej se lahko vsakdo odloči za tisto delavnico, ki ga najbolj zanima,« je povedal Cvikel. Izrazil je zadovoljstvo, da je bila stiška bazilika Žalostne matere božje že v dopoldanskem času zelo obiskana, kar po njegovem prepričanju pomeni, da mladi iščejo tišino.Tudi pri spovedi je bilo ogromno mladih in to, po prepričanju mariborskega cerkvenega dostojanstvenika pomeni, da mladi iščejo tudi trenutke samote. Letos prireditev poteka pod geslom Tukaj sem, zgodi se in naš sogovornik razloži pomen svetih besed Device Marije, »da sem tukaj, prišel sem in vzel sem si čas in želim biti odprt za Božji glas, ter da želim tudi na ta Božji glas odgovoriti«.Po besedah, članice stiških ustvarjalcev, je bilo v organizacijo vključenih 150 prostovoljcev, ki so z delom začeli že v januarju in so do izvedbe prireditve opravili za več kakor 6000 ur prostovoljnega dela. Veliko se je jih vključilo še kasneje, tako da je vseh tistih, ki so bili vpeti v delo blizu 500 ljudi.Več kakor 5000 mladih je danes pod cerkvenim obzidjem našlo veselje, upanje in med drugim tudi življenjsko perspektivo, torej vse tisto, kar v vsakdanjem življenju pogrešajo. »Ko vidim toliko zbrane mladeži, ki je up cerkve in naroda, sem srečen in zadovoljen,« je med hojo proti prireditvenem prostoru povedal eden od številnih duhovnik, ki so se udeležili današnjega srečanja katoliške mladine. Mladi so se na prireditvem prostoru ob glasbi in petju Stična Benda zabavali in tudi ob poskočnih taktih iskali pot do Boga.Dogajanje vsebinskega programa so obogatili italijanska teologinja Katia Roncalli, specialistka ginekologije Milena Igličar, upravnik Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec Simon Potnik, podjetnik in vodja bencinske črpalke OMV Dravograd Drago Borković, teolog in učitelj zgodovine Simon Purger, ustanoviteljica portala KatStik Mojca Belcl Magdič in drugi gosti. Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., poteka neprekinjeno že vse od leta 1981.