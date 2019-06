FOTO:Mladi z neskončnim potencialom

Mlade je nagovorila članica uprave Zavarovalnice Triglav in predsednica upravnega odbora Zavoda Vse bo v redu Marica Makoter. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mladi, ki s svojimi talenti in nadarjenostjo izstopajo iz povprečja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana –(ZT) insta danes že šesto leto zapored 13 obetavnim mladim podelila sredstva v skupni vrednosti 40.000 evrov.Mlade talente, ki sta jih pozdravili članica uprave ZTin direktorica službe za marketing ZT in direktorica Zavoda Vse bo v redu, so izbrali v okviru razpisa Mladi upi. Kot je čudovito misel 'Ste tisto, kar verjamete, da ste' ubesedil Paulo Coelho, so tudi v Zavarovalnici Triglav in Zavodu Vse bo v redu prepričani, da je v mladih neskončen potencial, ker verjamejo vase. In oni v njih.Izbrani mladi, ki imajo neskončen potencial, so: šahovska velemojstrica, ritmična gimnastičarka, harfistka, fizik, saksofonistka, biatlonec, besedni umetnik, znanstvenica, atletinja, flavtistka, športna plezalka, kitaristkain smučar paraplegik