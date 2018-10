Mladi zdravniki brez receptov za lastno porabo

Ljubljana – Minister za zdravje Samo Fakin je že na začetku mandata stopil na žulj zdravnikom. Razjezil jih je njegov blagoslov k spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več kot 3100 zdravnikov in zobozdravnikov bo moralo po novem večkrat k zdravniku. Če bo njihov otrok zbolel ali pa bodo zboleli sami, bodo morali k zdraviku, da jim ta napiše recept. Do zdaj so si jih lahko – 30 na leto (tudi obnovljivih) – predpisali sami, po 13. oktobru pa za zdravnike, ki še nimajo licence, to ne bo več mogoče. Čeprav so opravili strokovni izpit in bolnikom že lahko predpisujejo zdravila, jih sami sebi ne bodo več smeli. Do ...