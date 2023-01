Mladi zdravniki pogrešajo jasno obsodbo nasilja nad zdravstvenimi delavci

Mladi zdravniki Slovenije so zgroženi nad komentarji pod objavami o nasilnem dogodku, ki se je v Splošni bolnišnici Celje zgodil prejšnjo sredo. »Pogrešamo jasno in glasno obsodbo nasilja nad zdravstvenimi delavci s strani vodilnih politikov in medijev!« so zapisali v današnji objavi na družbenem omrežju facebook.

Mladi zdravniki Slovenije so v petek na družbenem omrežju zapisali, da imajo do nasilja ničelno toleranco in da je nujno treba zagotoviti varno delovno okolje za zdravstvene delavce. Ob tem so objavili fotografijo z delnimi kopijami objav v nekaterih medijih in zapisali: »STOP NASILJU nad zdravstvenimi delavci!«

Nad komentarji, ki so sledili objavi, so zgroženi. »Mnogi opravičujejo nasilneža, veliko je celo ščuvanja k še več nasilja nad zdravstvenimi delavci,« so opozorili danes.

Kot so dodali, razumejo stiske pacientov, ki izvirajo iz dolgih čakalnih dob in sistemskih težav slovenskega zdravstva, ter ocenjujejo, da zaradi zavajanja nekaterih politikov, vplivnežev in posameznih medijev mnogi verjamejo, da so za to krivi zdravstveni delavci. »Kot da bi zaradi zamude na pošti napadli poštarja, ki vam je izročil pošiljko,« so zapisali.

Velika večina zdravstvenih delavcev se trudi po najboljših močeh

Mladi zdravniki Slovenije so izrazili bojazen, kam se lahko stopnjuje »gnev pacientov, ki ga je v zadnjih tednih vse bolj čutiti v bolnišnicah in ambulantah«. Poudarili so, da se velika večina zdravstvenih delavcev trudi po najboljših močeh pomagati pacientom ter da se je v primeru nekorektne obravnave treba obrniti s pritožbo na vodstvo zdravstvene ustanove ali varuha pacientovih pravic.

V Splošni bolnišnici Celje je razburjen bolnik v sredo poškodoval dva zaposlena. V bolnišnici so zato varovanje zaposlenih in objekta dvignili na najvišjo zakonsko določeno raven, vodstvo bolnišnice pa je obsodilo nasilje nad ljudmi in sporočilo, da dogodek obžaluje. Prav tako so med drugim vsakršno obliko nasilja obsodili na ministrstvu za zdravje in pri Zdravniški zbornici Slovenije, kjer so poudarili, da je varnost zdravnikov in zobozdravnikov hkrati tudi pogoj za ustrezno in kakovostno obravnavo pacientov.