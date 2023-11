Mladi zdravniki se nočejo vezati na določenega izvajalca

Na spomladanskem razpisu specializacij s področja medicine se je za družinsko medicino in pediatrijo na nacionalni ravni prijavilo več kandidatov, kot je bilo mest, pri znanih izvajalcih pa so številna ostala nezasedena. Da se ta paradoks, ko zdravnikov omenjenih specializacij primanjkuje, a ostanejo brez mest, ne bi ponovil, so na jesenskem razpisu povečali število vpisnih mest na nacionalni ravni.

Zdravniška zbornica z javnim razpisom dvakrat na leto razpiše specializacije za posamezna področja za potrebe točno določenega zdravstvenega izvajalca ali celotne države. Število prijav na zadnjih razpisih kaže, da si mladi zdravniki veliko raje izberejo specializacijo za območje cele države (nacionalna raven) kot tako, ki je vezana na znanega izvajalca. To je logično, saj si želijo za prihodnost pustiti odprtih več možnosti. Če namreč izberejo specializacijo pri posameznem izvajalcu, je ta isti izvajalec hkrati tudi njihov delodajalec v času specializacije in tudi pozneje (za čas trajanja specializacije).

Delodajalec na nacionalnem razpisu pa je lahko katerikoli pooblaščeni izvajalec za izvajanje specializacij, poznejša zaposlitev pa ni vezana na točno določenega izvajalca. Da se kandidati raje prijavijo na specializacije, razpisane na nacionalni ravni, se dobro zavedajo tudi v največjem slovenskem zdravstvenem domu. V ZD Ljubljana zato ne v spomladanskem roku ne v jesenskem niso prijavljali svojih potreb, je bilo pa na omenjenih razpisih zanje za področje družinske medicine kljub temu skupaj razpisanih 20 mest (18 spomladi, dve jeseni), prijave pa ni bilo niti ene.

So se pa na pomladanskem razpisu na specializacijo iz družinske medicine (nacionalna raven) prijavili štirje kandidati preveč. Da ne bi že tako zelo redki kandidati za to specializacijo ostali brez možnosti, so zadevo reševali tudi tako, da so eno specializantsko mesto iz ZD Ljubljana s strinjanjem takratnega ministra za zdravje prenesli za potrebe nacionalni ravni. Po prenosu vseh prijav je bil na koncu na nacionalni ravni preveč le še en od kandidatov, ki si je želel izobraževanja iz družinske medicine, pri znanih izvajalcih pa jih je zmanjkalo 63. Za pediatrijo je bilo na nacionalni ravni pet kandidatov preveč, medtem ko je pri znanih izvajalcih ostalo nezasedenih šest mest.

Specializacije. INFOGRAFIKA: Delo

Več posluha za mlade

Da se to ne bi ponovilo, so na jesenskem razpisu spremenili razmerje med mesti, ki so razpisana za znane izvajalce, in mesti, ki so razpisana za območje celotne države v korist zadnjih. To po mnenju Bojane Beović, predsednice Zdravniške zbornice Slovenije, izraža večjo stopnjo razumevanja ministrstva za mlade zdravnike.

A kljub opisani spremembi ostaja nezapolnjenih 26 mest za specializacijo iz družinske medicine in osem za specializacijo iz pediatrije. Skupaj z drugimi specializacijami ostaja nezasedenih 52 mest. Kandidati so sicer imeli do včeraj, do polnoči še možnost za prenos prijav. Končno stanje bo objavljeno danes popoldne.

Največ zanimanja je za ortopedsko kirurgijo (11 kandidatov preveč), radiologijo (11 kandidatov preveč), psihiatrijo (sedem kandidatov preveč), anesteziologija (pet kandidatov preveč). Poleg družinske medicine in pediatrije so očitno neprivlačne specializacije še iz internistične onkologije, neonatologije in revmatologije. Trenutni razpis ostaja odprt do popolnitve prostih mest, vendar največ do 30 dni pred objavo novega.