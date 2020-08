FOTO:Mladih vse manj, vse več jih živi s starši

Ljubljana – »Smo daleč najbolj informirana in izobražena generacija, imamo zelo dober uvid v to, kakšno prihodnost si želimo in v kakšnem svetu si želimo živeti, pa se nas velikokrat pušča na stranskem tiru,« razmišlja Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, ob mednarodnem dnevu mladih, ki se letos osredotoča na njihovo vključenost v različne oblike delovanja na lokalni, državni in globalni ravni.V Sloveniji živi približno 310.000 ljudi, starih med 15 in 29 leti, torej mladih. Ob osamosvojitvi leta 1991 jih je bilo okrog 430.000, kažejo podatki Statističnega urada RS. Ne samo število, spremenile so se ...